ФОТО | В Ülemiste City заложили краеугольный камень нового 12-этажного офисного здания

“В строительство нового представительского здания в Ülemiste City, который , мы инвестируем свыше 25 млн евро. Благодаря этому, на рынке офисных площадей появятся еще 10 800 кв.м, на которые сейчас большой спрос”, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. “Блестящий архитектурный проект KOKO также включает в себя парковочное здание на 540 мест и площадь с фонтаном и зонами отдыха, где в будущем будут проводить различные мероприятия”.

“Ülemiste City — это хорошо развитый бизнес-район, который сопоставим с такими же районами по всему миру”, — отметила министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. “Тут смогли создать оптимальную среду для предпринимательства, где представлены различные топовые предприятия и услуги: инновации и синергия являются здесь являются ключевыми факторами успеха”.