ФОТО | Вау! Братья из Вырумаа строят “невидимые” зеркальные дома, которые отражают природу

Первый зеркальный дом братья построили в ноябре 2016 года. “Это был первый дом, пробный экземпляр. Никакого производства у нас тогда не было. Построили его недалеко от Таллинна”, — рассказывает Яак.

“Сначала появилась идея, мы перенесли ее на бумагу и первый дом продали другу, когда он — дом — был всего лишь изображением на бумаге”, — продолжает Андреас.

Задача заключалась в том, чтобы возвести посреди природы комнату гостиничного типа новой концепции. Со всем удобствами. В месте, где нет людей. Где можно спокойно отдохнуть или переночевать.

“Идея заключается в том, что ты можешь без ничего отправиться на природу и отдохнуть там со всеми удобствами”, — говорит Андреас.

“Ранее такой услуги не оказывал никто. По крайней мере столь качественной. Да, лесные домики RMK и дачи сдаются в аренду, но у них нет четырех звезд”, — отмечает Яак.

В ходе разработки стало ясно: эта отдельно стоящая комната должна быть эффектной. Производить впечатление. Это не должна быть обычная коробка. На фоне живописных видов дом не должен ощущаться чем-то чужеродным. Так и появилась мысль сделать стены из стекла высокой степени отзеркаливания. Форму было решено сделать максимально чистой, без деталей, чтобы слияние с природой было максимально плавным. Зеркального эффекта лишена только задняя стена, где расположена дверь.



Jaak Tiik Tartu tootmishoones valmiva peegelmaja kõrval. Argo Ingver



“У нас очень узнаваемая форма, но в то же время очень простая. Очарование, особенность кроется именно в простоте. Именно это ищут люди”, — говорит Яак.