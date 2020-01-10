Идея братьев из Вырумаа Андреаса и Яака Тийка о зеркальных домах оказалась успешной, пишет Maaleht.
ФОТО | Вау! Братья из Вырумаа строят “невидимые” зеркальные дома, которые отражают природу
Первый зеркальный дом братья построили в ноябре 2016 года. “Это был первый дом, пробный экземпляр. Никакого производства у нас тогда не было. Построили его недалеко от Таллинна”, — рассказывает Яак.
“Сначала появилась идея, мы перенесли ее на бумагу и первый дом продали другу, когда он — дом — был всего лишь изображением на бумаге”, — продолжает Андреас.
Задача заключалась в том, чтобы возвести посреди природы комнату гостиничного типа новой концепции. Со всем удобствами. В месте, где нет людей. Где можно спокойно отдохнуть или переночевать.
“Идея заключается в том, что ты можешь без ничего отправиться на природу и отдохнуть там со всеми удобствами”, — говорит Андреас.
“Ранее такой услуги не оказывал никто. По крайней мере столь качественной. Да, лесные домики RMK и дачи сдаются в аренду, но у них нет четырех звезд”, — отмечает Яак.
В ходе разработки стало ясно: эта отдельно стоящая комната должна быть эффектной. Производить впечатление. Это не должна быть обычная коробка. На фоне живописных видов дом не должен ощущаться чем-то чужеродным. Так и появилась мысль сделать стены из стекла высокой степени отзеркаливания. Форму было решено сделать максимально чистой, без деталей, чтобы слияние с природой было максимально плавным. Зеркального эффекта лишена только задняя стена, где расположена дверь.
“У нас очень узнаваемая форма, но в то же время очень простая. Очарование, особенность кроется именно в простоте. Именно это ищут люди”, — говорит Яак.
“Дома ÖÖD с уважением относятся к среде, которую они отражают. То есть, чем красивее местоположение, тем красивее дом”, — добавляет Андреас.
Все это не осталось незамеченным. В 2018 году Союз дизайнеров Эстонии присудил братьям премию Bruno за лучший промышленный дизайн среды обитания. Появление любой новой вещи сопровождается предубеждениями. Так, некоторые считают, что летом в таком доме может быть жарко, как в парнике. А зимой холодно. Но это не так. Тем более, что в доме имеется воздушный тепловой насос, выполняющий роль кондиционера.
“Когда мы устанавливали один такой дом в Гане в Африке, то было 40 градусов жары. Там мы смогли все проверить. Воздушный тепловой насос работал очень хорошо даже в таких условиях. Кроме того, зеркальное стекло обладает эффектом обратного отражения, что не позволяет солнцу слишком сильно нагревать поверхность”, — поясняет Яак.
Через несколько месяцев после строительства пробного экземпляра о доме начали писать посвященные архитектуре издания. Братьям стали поступать запросы от потенциальных клиентов. Так было решено открыть свою фирму и назвать ее ÖÖD OÜ. Продажи начались в 2018 году. Сначала производство располагалось в Выру, потом расширилось на Тарту.
“Рынок больше, чем мы успеваем сделать”, — отмечает Яак.
К настоящему моменту предприятие построило более 60 домов для клиентов из 12 стран, в том числе Ганы и западного побережья Америки. Большинство клиентов нашли фирму через всемирную паутину.
Несмотря на то, что дом собирается из частей, сделать это не так просто, поэтому при необходимости эстонцы едут на место и собирают, часто с минимальным использованием техники.
“Самые красивые места — именно те, куда на большом кране или машине не подъедешь. Но это дает нашей продукции и преимущество, ведь ее можно установить в любом месте” — поясняет Яак.
Не обошлось и без ложки дегтя. Несмотря на запатентованный бренд, одна финская фирма тоже стала производить зеркальные дома. По словам Яака, они не просто частично позаимствовали идею, а строят точно такие же дома, даже убранство такое же. На настоящий момент по данному делу идут разбирательства. Братья тратить свое время и энергию на разборки не хотели, но безучастно наблюдать тоже не могли.
Зеркальные комнаты посреди природы можно найти и в Эстонии. Один дом находится в Йыэранна недалеко от водопада Ягала. В минувшем году заполняемость дома оставила почти 80%, что является мечтой любого владельца отеля. Ночь в доме стоит 173 евро.
“Предоставление услуг по размещению не является нашей основной деятельностью, но эти дома, которые мы сдаем в аренду, — очень хорошие инструменты продажи. У нас есть возможность показать, что если в Эстонии возможно достичь заполняемости в 80%, то в других странах это тоже не должно быть проблемой”, — отмечает Яак.
Большинство продаваемых братьями домов далее используется именно для оказания услуг по размещению. Люди устанавливают дом на своей земле и сдают в аренду как комнату в гостинице. Некоторые переделали дом в баню или используют его в качестве офиса в городе. Вариантов много.
Братья продолжают усовершенствовать продукт. Сейчас они работают над тем, чтобы сделать дом полностью автономным. Таким, чтобы его не надо было подключать к водопроводу, канализации и электричеству, но чтобы все это в нем было и работало. По их словам, технология имеется, и сейчас вместе со специалистами идет поиск оптимальных решений.
Больше по теме:
ВИДЕО | Эстонский дизайн. Хотели бы остановиться в домике в лесу с зеркальными стенами?
Революция в парилке: эстонская банная технология взбудоражила рынок
Чем отмыть жир с кухонной мебели
Рыжаков, Неелова и другие: назвали возможных преемников Волчек
Супруга онколога Павленко опубликовала его последнее фото
Европе грозит похолодание: ученые подтвердили худшее