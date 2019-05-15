Ведущий в Эстонии девелопер недвижимости Endover заложил краеугольный камень 20-этажного жилого и офисного здания Torn, которое появится в районе Кристийне. Интересующиеся смогли подняться в корзине подъемника на высоту верхнего этажа, чтобы насладиться панорамным видом на Таллинн, который будет открываться из наиболее эксклюзивного в стране пентхауса.
ФОТО │ Вдохновленный высотками Манхэттена: заложен краеугольный камень самого уникального здания Эстонии
20-этажный Torn будет построен в конце 2020 года по адресу Сеэби, 1. На последнем этаже здания появится уникальная квартира типа пентхаус площадью 600 квадратных метров, которая обеспечит владельцам ряд эксклюзивных решений: от собственного ведущего в квартиру лифта до зимнего сада со стеклянными стенами площадью более 200 квадратных метров, а также просторной террасы на крыше дома, откуда открывается круговая панорама на весь Таллинн. Стоящая три миллиона евро роскошная квартира, насколько известно, является самой большой и дорогой продающейся в Эстонии.
Вдохновленный знаменитыми высотками нью-йоркского района Манхэттен Torn отличается многоуровневой архитектурой: на первом этаже разместятся коммерческие площади, а на следующих — 2-4-комнатные квартиры. К услугам будущих жильцов расположенные на отдельном уровне террасы для загорания, лаунж для проведения досуга Horizon Club, а также детская игровая площадка на внешней террасе шестого этажа. Войти в здание будет можно через фойе с потолками двойной высоты.
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По словам директора по продажам Endover Марко Мянниметса, наиболее примечательной частью здания, несомненно, является расположенная на последнем этаже роскошная эксклюзивная квартира, но основную часть здания образуют все же 2-4-комнатные квартиры, цены на которые начинаются от 97 900 евро. В результате Torn предлагает отличные возможности приобретения жилья для себя самого или для инвестирования. “Torn расположен в превосходном месте — в зеленой части района Кристийне с частными домами, детскими садами, школами и парками, но вместе с тем — всего в нескольких минутах езды от самого центра Таллинна. Torn предоставляет уникальную возможность жить за пределами центра города в высотном здании, с верхних этажей которого открываются чудесные виды на город, зелень Кристийне, озеро Юлемисте и море”, — добавил Мянниметс.
Строительство Torn вышло на нулевой цикл, то есть ведутся подземные работы, выкопан котлован для фундамента, проводятся бетонные работы для сооружения подземной парковки. Наземные строительные работы стартуют в начале предстоящего лета. Сегодня в Torn продано уже 38% квартир.
Архитектурное решение Torn разработало архитектурное бюро ARS Projekt под руководством архитектора Расмуса Тамме. Внутреннее оформление создали архитекторы по интерьерам Superellips.
Фото: Endover/ Ардо Кальювеэ
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