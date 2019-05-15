ФОТО │ Вдохновленный высотками Манхэттена: заложен краеугольный камень самого уникального здания Эстонии

20-этажный Torn будет построен в конце 2020 года по адресу Сеэби, 1. На последнем этаже здания появится уникальная квартира типа пентхаус площадью 600 квадратных метров, которая обеспечит владельцам ряд эксклюзивных решений: от собственного ведущего в квартиру лифта до зимнего сада со стеклянными стенами площадью более 200 квадратных метров, а также просторной террасы на крыше дома, откуда открывается круговая панорама на весь Таллинн. Стоящая три миллиона евро роскошная квартира, насколько известно, является самой большой и дорогой продающейся в Эстонии.

Вдохновленный знаменитыми высотками нью-йоркского района Манхэттен Torn отличается многоуровневой архитектурой: на первом этаже разместятся коммерческие площади, а на следующих — 2-4-комнатные квартиры. К услугам будущих жильцов расположенные на отдельном уровне террасы для загорания, лаунж для проведения досуга Horizon Club, а также детская игровая площадка на внешней террасе шестого этажа. Войти в здание будет можно через фойе с потолками двойной высоты.