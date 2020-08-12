ФОТО | "Въезжайте и наслаждайтесь прекрасной атмосферой!" Мартин Репинский и его возлюбленная продают свой дом в Йыхви

“В связи с переездом продаем свое жилье в сердце Ида-Вирумаа, Йыхви. Современный и удобный дом имеет очень низкие расходы. Зимой стоимость отопления не превышает 90 евро в месяц, дом очень теплый. На 138 м2 расположено все необходимое как для взрослых, так и для детей. Вся мебель и техника входят в стоимость. Вам не придется дополнительно инвестировать и заниматься ремонтом. Въезжайте и наслаждайтесь прекрасной атмосферой!“ — написала Васильева.

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