Собственник местной торговой марки и сети магазинов Protten, предприниматель Калев Проттен со спутницей жизни Юлле Сепп выставили на продажу свой дом, расположенный в Кейла. Роскошный особняк с садом стоимостью 350 тыс. евро отмечен несколькими престижными наградами.
ФОТО | Владелец эстонского бренда одежды продает эксклюзивный дом, удостоенный нескольких престижных наград
В объявлении о продаже сообщается, что 4-комнатный дом — самое необычное жилое строение в Кейла. Особняк построен по проекту известного архитектора Тоомаса Ранка, ставшего лауреатом годовой премии Капитала культуры Эстонии. Внутреннее оформление, а также ландшафтный дизайн — также плоды труда признанного специалиста.
Как дом, так и сад являются победителями нескольких престижных наград: в 2008 году был получен титул “Самый красивый дом”, а в 2007 — “Самый красивый сад Кейла”.
Площадь дома (257 м2) поделена на семь разных уровней, в отделке в основном использованы эффектный шлифованный известняк, стекло и выполненные вручную кованные элементы. На солнечной стороне особняка расположена просторная терраса.
“Сердцем” дома является камин открытого типа. Рабочая поверхность кухни частично выполнена из натурального камня и нержавейки. В зоне приготовления пищи, а также во всем доме использованы сделанные на заказ кованные светильники. Особого внимания заслуживают также арочные потолки в комнатах, выполненные из кирпича.
На втором этаже расположены спальные комнаты и душевая. Окно одной из спален — с электрическим управлением. Массивные двери из натурального дерева обладают хорошим уровнем звукоизоляции.
На цокольном этаже находятся банный комплекс, хозяйственная комната и вместительный гардероб.
Дом построен из бетона, фасад облицован белым кирпичом, особый шик которому придает установленная по направлению снизу вверх уличная подсветка.
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Обильно засаженный уединенный сад площадью 1806 м2 можно смело назвать произведением искусства, недаром он был удостоен звания “Самый красивый сад”.
На территории также есть гараж (57 m2), рассчитанный на 2 автомобиля.
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Несмотря на то, что принадлежащая Калеву Проттену и его дочери Аннели фирма занимается, в основном, субподрядом, представительские магазины, названные в честь их фамилии, расположены в Пярну, Раквере, Хаапсалу и Кейла.
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