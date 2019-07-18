ФОТО | Владелец эстонского бренда одежды продает эксклюзивный дом, удостоенный нескольких престижных наград

В объявлении о продаже сообщается, что 4-комнатный дом — самое необычное жилое строение в Кейла. Особняк построен по проекту известного архитектора Тоомаса Ранка, ставшего лауреатом годовой премии Капитала культуры Эстонии. Внутреннее оформление, а также ландшафтный дизайн — также плоды труда признанного специалиста.

Как дом, так и сад являются победителями нескольких престижных наград: в 2008 году был получен титул “Самый красивый дом”, а в 2007 — “Самый красивый сад Кейла”.

Площадь дома (257 м2) поделена на семь разных уровней, в отделке в основном использованы эффектный шлифованный известняк, стекло и выполненные вручную кованные элементы. На солнечной стороне особняка расположена просторная терраса.

“Сердцем” дома является камин открытого типа. Рабочая поверхность кухни частично выполнена из натурального камня и нержавейки. В зоне приготовления пищи, а также во всем доме использованы сделанные на заказ кованные светильники. Особого внимания заслуживают также арочные потолки в комнатах, выполненные из кирпича.

На втором этаже расположены спальные комнаты и душевая. Окно одной из спален — с электрическим управлением. Массивные двери из натурального дерева обладают хорошим уровнем звукоизоляции.