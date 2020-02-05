Хотя Департамент охраны памятников старины считает двухэтажное деревянное здание на улице Сакала в центре Таллинна ценным объектом, который следует сохранить, столичная горуправа не сочла его достойным защиты и поддержала снос здания в интересах улучшения городского пространства, пишет rus.err.ee.
ФОТО | Власти Таллинна хотят снести историческое деревянное здание на улице Сакала
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сообщил ERR, что концепция развития города предусматривает строительство в этом месте пешеходно-велосипедной дорожки и улицы с двусторонним движением.
По оценке горуправы, здание представляет ценность только с исторической точки зрения, поскольку оно было построено в 19 веке по скромному проекту в ряду аналогичных зданий, которые к настоящему времени снесены и его невозможно рассматривать как архитектурную доминанту в современном городском пространстве Таллинна.
Тем не менее, в ближайшее время здание сносить не будут, поскольку речь идет лишь о позиции города в ответ на запрос департамента.
По данным Департамента охраны памятников старины, здание на Сакала, 14 остается одним из немногих фешенебельных деревянных буржуазных домов, сохранившихся в центре города, а уникальным его делают сохранившиеся оригинальные резные украшения на фасаде.
Также внимания заслуживает интерьер: в нем сохранилась оригинальная планировка комнат, изразцовые печи, зеркальные потолки, деревянные лестницы и двери с металлической фурнитурой.
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