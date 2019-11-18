ФОТО | Вот это цены! Самые дорогие квартиры из сдающихся сейчас в аренду в разных городах Эстонии

1. Квартира с большой террасой на крыше в квартале Ротерманни, 4000 евро в месяц

Это самая дорогая из сдаваемых в аренду в столице квартир. Один месяц аренды равняется почти четырем средним нетто-зарплатам. Однако за эти деньги вы сможете сполна насладиться всеми преимуществами расположенной в самом центре города квартиры. Ее площадь составляет 141,1 м2. Находится она на последнем этаже многоквартирного дома 2007 года постройки. К квартире относится и большая терраса на крыше, где можно наслаждаться красивыми закатами, видами на порт и центр города.

Квартира снабжена системой умного дома, при помощи которой можно дистанционно регулировать в комнатах вентиляцию, отопление и освещение. Также возможно в реальном времени следить за потреблением воды и электричества и температурой в помещениях.

В отделке использованы качественные материалы в цветах, которые не выходят из моды. На полу — натуральный дубовый паркет, стены и полы ванных комнат покрыты природным камнем.



Мебель OCCO выполнена по спецзаказу. В функциональную кухонную мебель интегрирована качественная техника. Квартира меблирована частично, так что новый арендатор сможет добавить что-то и от себя.