Представляем вашему вниманию подборку выставленных на сайтах недвижимости квартир с самой большой арендной платой. Примечательно, что разница в стоимости аренды квартир класса-люкс в зависимости от города может различаться в десять раз!
ФОТО | Вот это цены! Самые дорогие квартиры из сдающихся сейчас в аренду в разных городах Эстонии
1. Квартира с большой террасой на крыше в квартале Ротерманни, 4000 евро в месяц
Это самая дорогая из сдаваемых в аренду в столице квартир. Один месяц аренды равняется почти четырем средним нетто-зарплатам. Однако за эти деньги вы сможете сполна насладиться всеми преимуществами расположенной в самом центре города квартиры. Ее площадь составляет 141,1 м2. Находится она на последнем этаже многоквартирного дома 2007 года постройки. К квартире относится и большая терраса на крыше, где можно наслаждаться красивыми закатами, видами на порт и центр города.
Квартира снабжена системой умного дома, при помощи которой можно дистанционно регулировать в комнатах вентиляцию, отопление и освещение. Также возможно в реальном времени следить за потреблением воды и электричества и температурой в помещениях.
В отделке использованы качественные материалы в цветах, которые не выходят из моды. На полу — натуральный дубовый паркет, стены и полы ванных комнат покрыты природным камнем.
Мебель OCCO выполнена по спецзаказу. В функциональную кухонную мебель интегрирована качественная техника. Квартира меблирована частично, так что новый арендатор сможет добавить что-то и от себя.
- С объявлением можно ознакомиться на сайте Kinnisvara24.ee.
2. Квартира с баней в районе Карлова в Тарту, 950 евро в месяц
Трехкомнатное жилище расположилось в Карлова в построенном в 2007 году доме. Квартира выполнена в светлых и нейтральных тонах.
Простота дополнена необычным и уютным балконом, на котором достаточно место для того, чтобы в теплое время года, например, использовать его в качестве столовой.
В квартире находится и вместительная баня.
- Подробнее можно посмотреть на сайте Kinnisvara24.ee.
3. Просторная квартира в прибрежном районе в Пярну, 1500 евро в месяц
В летней столице не так много квартир, которые сдаются в аренду круглогодично. Предлагаемая вашему вниманию квартира находится доме с классом энергосбережения А. Жизнь облегчает водный подогрев пола и услуги портье, что в Пярну встретишь нечасто.
Четырехкомнатная квартира снабжена добротной мебелью для кухни и ванной. Далее арендатор может решать: приобретет ли что-то сам или будет наслаждаться минимализмом.
В распоряжение арендатора окажется и балкон, с которого открывается вид на красивые виллы на улице Сеэдри. Неподалеку расположился водно-банный центр Tervise, а также самая главная жемчужина города — пляж.
- Более подробно можно прочитать на сайте Kinnisvara24.ee.
4. Квартира напротив Нарвского замка, 600 евро в месяц
Расположившаяся в сталинском доме четырехкомнатная квартира отличается просторными помещениями и высокими потолками. В квартире сделан евроремонт, в результате которого были убраны некоторые детали, но добавлены оригинальные решения. Мебель подчеркивает величие помещения.
- Больше информации найдете на сайте Kinnisvara24.ee.
5. Уютно обставленная квартира в Кохтла-Ярве, 400 евро в месяц
В Кохтла-Ярве расположилось уютное гнездышко с тщательно продуманной обстановкой. В ходе реновации были сохранены детали, в том числе карнизы, обрамляющие высокие потолки. Их в свою очередь подчеркивают занавески в пол.
В квартире шесть спальных мест: большая двуспальная кровать и два раскладывающихся дивана-кровати. Также имеется большая ванная и балкон во французском стиле, на котором так хорошо насладиться вечерним солнцем.
В квартире свой газовой котел, что позволяет топить по необходимости. Квартира сдается со всей мебелью и техникой, начиная от стиральной машиной, заканчивая столовыми приборами.
- Более подробно смотрите на сайте Kinnisvara24.ee.
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