16.04.2019, 15:47

ФОТО │ Выбран победитель конкурса на строительство нового Теледома


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ФОТО │ Выбран победитель конкурса на строительство нового Теледома
Фото: Андрес Путтинг

На архитектурном конкурсе на строительство нового Теледома для Эстонского телерадиовещания (ERR) победил проект “Зеленое полотно” бюро Kadarik Tüür Arhitektid, передает rus.err.

В здание, которое будет построено на территории между нынешним Радиодомом и Домом новостей, переедут телестудии и телередакция ERR.

“Новое здание образует единое целое с имеющимися зданиями, их архитектурное решение убедительно, концепция деликатна, сдержанна и уважительна по отношению к Домам радио и новостей”, — считает жюри конкурса, в котором приняло участие 25 работ.

На крыше здания нового Теледома будут установлены солнечные панели, но, как отметил административный директор ERR Янар Вильде, объем получаемой от солнца энергии станет известен в ходе проектирования.

Этап проектирования займет примерно 15 месяцев. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ.

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