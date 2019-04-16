На архитектурном конкурсе на строительство нового Теледома для Эстонского телерадиовещания (ERR) победил проект “Зеленое полотно” бюро Kadarik Tüür Arhitektid, передает rus.err.
ФОТО │ Выбран победитель конкурса на строительство нового Теледома
В здание, которое будет построено на территории между нынешним Радиодомом и Домом новостей, переедут телестудии и телередакция ERR.
“Новое здание образует единое целое с имеющимися зданиями, их архитектурное решение убедительно, концепция деликатна, сдержанна и уважительна по отношению к Домам радио и новостей”, — считает жюри конкурса, в котором приняло участие 25 работ.
На крыше здания нового Теледома будут установлены солнечные панели, но, как отметил административный директор ERR Янар Вильде, объем получаемой от солнца энергии станет известен в ходе проектирования.
Этап проектирования займет примерно 15 месяцев. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ.
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