ФОТО │ Выбран победитель конкурса на строительство нового Теледома

В здание, которое будет построено на территории между нынешним Радиодомом и Домом новостей, переедут телестудии и телередакция ERR.

“Новое здание образует единое целое с имеющимися зданиями, их архитектурное решение убедительно, концепция деликатна, сдержанна и уважительна по отношению к Домам радио и новостей”, — считает жюри конкурса, в котором приняло участие 25 работ.

На крыше здания нового Теледома будут установлены солнечные панели, но, как отметил административный директор ERR Янар Вильде, объем получаемой от солнца энергии станет известен в ходе проектирования.

Этап проектирования займет примерно 15 месяцев. Подробнее смотрите ЗДЕСЬ.

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