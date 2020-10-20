Очистка каминов, печей и кострищ от золы необходима, но необходимо учитывать, что зола должна быть предварительно потушена и охлаждена. По словам страховых экспертов, нередко пожар начинается именно из-за неосторожно выброшенного пепла — печальным примером является недавний случай, имевший место недалеко от Таллинна, когда выброшенный в мусорный контейнер пепел загорелся и причинил серьезный ущерб фасаду дома, инженерным сетям и интерьеру.
ФОТО | Выброшенный в мусорный бак пепел от костра обошелся домовладельцу почти в 20 000 евро
Согласно компании PZU, страховым компаниями часто приходится иметь дело с ситуациями, когда пожар в здании или рядом с ним начинается в результате халатности при разжигании огня или потому что огонь оставляют непотушенным. Последний крупный случай в сфере страхования жилья в PZU относится к августу, когда домовладелец выбросил непотушенную золу в мусорный контейнер.
“Предыдущим вечером человек разводил на заднем дворе костер. К утру зола казалась остывшей. Он сгреб пепел в полиэтиленовый мешок и выбросил в стоящий перед домом мусорный бак. Там и начался пожар”, — сказала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.
Из контейнера огонь перекинулся на газовую котельную многоквартирного дома, где произошел взрыв и пожар наконец был обнаружен. Работы по тушению длились недолго, но за это время пришлось значительно повредить фасад дома и его элементы, а также внутреннее пространство –через вентиляцию и окна.
“Внутренняя отделка больше всего пострадала в котельной и прилегающих помещениях, но через вентиляцию сажа проникла и внутрь дома, поэтому повреждения от нее можно было увидеть по всей квартире. Были уничтожены входная дверь и электрические кабели в квартире, а также поврежден трубопровод газового котла”, — пояснила Хабакукк.
Согласно Закону о пожарной безопасности, после разжигания огня или приготовления еды на гриле пепел непременно должны полностью прогореть, а затем его следует потушить или погасить водой, чего здесь сделано не было. Компания PZU возместила страхователю почти 20 000 евро.
“С приходом прохладной погоды, люди начинают разжигать огонь в каминах и печах, а также чаще использовать свечи, поэтому следует помнить об элементарных правилах безопасности. Даже если жилье хорошо застраховано, никто, разумеется, не хочет нести ответственность за опасность, которую пожар представляет его семье, соседям и имуществу”, — подчеркивает Хабакукк.
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