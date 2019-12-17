ФОТО | Выставлен на продажу дом, в котором жил Константин Пятс. Состояние уникального здания плачевное

Сегодня владельцем дома является бизнесмен Рейн Валк, занимающийся развитием проектов недвижимости. Дом выставлен на продажу за 279 000 евро.

Расположен он по адресу Рийа мнт, 273 в Пярну и был построен в 1891 году Якобом Пятсом, отцом будущего президента. Позже здание отошло его младшему сыну Пеэтеру Пятсу (брату Константина Пятса), а в середине 2000-х проживающие в Швеции наследники Пеэтера решили продать родовое гнездо.

“Дом построен отцом президента. Здесь начался школьный путь Константина и его именитых братьев. Разве кто-то в Америке может себе переставить, что дому Джорджа Вашингтона просто позволят развалиться на глазах?”, — спрашивал тогда почетный председатель союза защиты памятников старины Тривими Веллисте.





В итоге здание было приобретено фирмой Knoke AS, одним из владельцев которой являлся и Валк. В определенный момент недвижимость продали Estate Partner OÜ, от которой она перекочевала к Luite Arenduse OÜ. Здесь уже Валк является единственным собственником.





Сейчас судьба уникального дома открыта.