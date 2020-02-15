Вчера девелопер недвижимости Metro Capital заложил краеугольный камень жилого дома по адресу Туукри, 25, который является предпоследним этапом проекта развития квартала Кийкри, находящегося в Кадриорге. Состоящий из десяти домов жилой комплекс будет окончательно готов к 2022 году.
ФОТО | Заложен краеугольный камень предпоследнего этапа проекта развития нового квартала в Кадриорге
По словам исполнительного директора основанной на эстонском капитале девелоперской компании Metro Capital Айна Кивисаара, 28-квартирный Tuukri, 25 будет готов к концу года, чем обозначит 80% готовности проекта. “В жилом комплексе, где только еще был заложен краеугольный камень, на данный момент забронировано или продано 75% квартир. В истории нашего предприятия это один из проектов с самым активным интересом покупателей и быстрым процессом продаж. Также это подтверждает и тот факт, что рынок недвижимости столицы все также подвижен и жизнеспособен”.
В жилом доме по адресу Туукри, 25 2-4-комнатные квартиры с размером жилой площади 42,9-138,5 м2. Такие квартиры подходят как маленьким, так и большим семьям. В доме есть все удобства, характерные для квартир премиум-класса: экономичное водяное половое отопление, собственные вентиляционные установки в каждой квартире, солнечный парк на крыше и решение для умного дома Loxone, при помощи которого можно управлять отоплением в комнатах и вентиляцией при помощи своего смартфона или компьютера. В строительстве этого дома были использованы качественные, близкие к природным материалы самого высокого класса: дерево, натуральные камни и стекло. При строительстве соблюдались стандарты энергоэффективности А-класса.
“Наш масштабный проект, который находится в квартале Кийкри, уже вышел на финишную прямую. Со строительством двух последний жилых домов по адресу Кийкри, 6 мы хотим начать уже во второй половине этого года. В планах построить 2-4-комнатные семейные квартиры с террасами и балконами, именно на такие квартиры наибольший спрос на рынке недвижимости”, сказал исполнительный директор Metro Capital, добавив, что о точных деталях и временных рамках можно будет говорить уже в ближайшие месяцы.
Он объяснил, что всего в проект развития квартала Кийкри инвестируется около 50 миллионов, что можно считать самой крупной инвестицией в один жилой квартала на эстонском рынке недвижимости. Окончательно жилые дома будут готовы к 2022 году. “Мы уже предвидим большой интерес и к последнему этапу нашего проекта. Здесь мы имеем дело с прибрежной территорией, где парк Кадриорг и продлённый пляжный променад Пирита находятся прямо перед дверями жильцов. Всё это делает возможным наслаждаться здоровым образом жизни. Недвижимость, находящаяся в хорошем логистическом расположении, недалеко от центра города, никогда не потеряет в цене. Ценность таких инвестиций со временем только увеличивается”.
Туукри, 25 восьмой дом в проекте Metro Capital. Главный подрядчик строительства новой недвижимости Metro Capital в жилом квартале Кийкри — Kiikri Ehitus. Архитектурные решения как Резиденций Кийкри, так и строящегося по адресу Туукри, 25 жилого дома были созданы архитекторами бюро Arhitekt11. Архитекторы команды проекта: Иллимар Труверк, Кристьян Линд, Кюлли Кюббар, архитектор внутреннего пространства Каур Кяярма и ландшафтный архитектор Кристиан Нигул. При дизайне жилых домов была учтена почтенность Кадриорга. Ранее построенные дома Резиденции Кийкри были удостоены признания благодаря продуманным архитектурным решениям и два года подряд проходили в финал, в категории строительства жилья, известного международного конкурса Baltic Real Estate Awards или Конкурса Проектов Недвижимости Балтии.
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