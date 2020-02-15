ФОТО | Заложен краеугольный камень предпоследнего этапа проекта развития нового квартала в Кадриорге

По словам исполнительного директора основанной на эстонском капитале девелоперской компании Metro Capital Айна Кивисаара, 28-квартирный Tuukri, 25 будет готов к концу года, чем обозначит 80% готовности проекта. “В жилом комплексе, где только еще был заложен краеугольный камень, на данный момент забронировано или продано 75% квартир. В истории нашего предприятия это один из проектов с самым активным интересом покупателей и быстрым процессом продаж. Также это подтверждает и тот факт, что рынок недвижимости столицы все также подвижен и жизнеспособен”.

Foto: Metro Capital

В жилом доме по адресу Туукри, 25 2-4-комнатные квартиры с размером жилой площади 42,9-138,5 м2. Такие квартиры подходят как маленьким, так и большим семьям. В доме есть все удобства, характерные для квартир премиум-класса: экономичное водяное половое отопление, собственные вентиляционные установки в каждой квартире, солнечный парк на крыше и решение для умного дома Loxone, при помощи которого можно управлять отоплением в комнатах и вентиляцией при помощи своего смартфона или компьютера. В строительстве этого дома были использованы качественные, близкие к природным материалы самого высокого класса: дерево, натуральные камни и стекло. При строительстве соблюдались стандарты энергоэффективности А-класса.