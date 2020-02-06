ФОТО | Застройщик нового столичного района Тискреоя предлагает необычайно долгую строительную гарантию

Тем, кто купит жилье в рассчитанном на 400 семей строящемся жилом районе самого большого в Эстонии проекта развития Тискреоя, начиная с февраля будет предлагаться строительная гарантия на необычайно долгий срок — 5 лет, сообщает застройщик Invego.
“Действующий закон предусматривает двухлетнюю гарантию, но мы решили дать покупателям квартир в Тискреоя еще больше уверенности в покупке”, — сказал руководитель Invego Кристиан-Тор Вяхи и добавил, что до конца марта необычайно большой гарантийный срок будет включен в цену квартир. Начиная с апреля всем покупателям жилья будет предоставляться гарантия на три года, в дополнение к которой можно будет приобрести еще два года гарантии за дополнительную плату.
“Очевидно, что хорошая гарантия и чувство уверенности имеют критически важное значение, потому что в большинстве случаев, покупая жилье для своей семьи, люди делают самую крупную инвестицию за всю свою предшествующую жизнь”, — пояснил Вяхи, по словам которого, длительная гарантия является признаком уверенности застройщика в том, что все здания возведены в соответствии с наилучшими стандартами и практикой, а также, что застройщик готов передать эту уверенность своим клиентам.
Строительная гарантия распространяются, к примеру, на трещины в отделке стен и потолков, которые могут появиться со временем, повреждение влагой, неисправности системы отопления или вентиляции, а также непрочно закрепленные молдинги и плинтуса. Однако речь идет не о следах естественного износа, а о дефектах материалов или огрехах и браке, допущенном при строительстве. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока застройщик обязан выполнить ремонт и ликвидировать их.
Тискреоя — это рассчитанный на 400 семей жилой район на границе Таллинна, в котором на площади 12 гектаров будет возведен комплекс жилых домов, устанавливающий новые стандарты будущего. Между домами жилого района будет проходить “километр здоровья”, сами дома будут окружены парком, в котором будут скейт-парк, площадки для игры в мяч и большая игровая зона для детей. Все строящиеся дома будут трёхэтажными, и в каждом будет лифт. Между квартирами предусмотрена дополнительная звукоизоляция, в большинстве квартир будет просторный балкон или терраса.
Развитием жилого района Тискреоя занимается фирма Invego, строительство осуществляет Nordecon Betoon (NOBE), архитектурное решение разработано в PIN Arhitektid, а решение интерьера — в бюро Ruutu 6.
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