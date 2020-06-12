ФОТО | Завершилось народное голосование за эскизы нового пляжного здания Штромки. Смотрите, какой проект выбрали таллиннцы!

“Современные технологии позволяют вести очень точную статистику; информация о конкурсе охватила посредством социальной сети Фейсбук 77 000 человек, — прокомментировал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд. — Это на 17 000 больше, чем жителей нашего района, и показывает, что побережье Штромки очень популярно среди таллиннцев”.

Цель Таллинна — создать на побережье Штромки современный и мультифункциональный пляжный комплекс, который предлагал бы возможность проведения здесь досуга круглый год. В том числе открывал бы вид на море и прибрежный парк, а также стал бы представительским зданием Пыхья-Таллинна, достопримечательностью и береговым ориентиром. Нынешнее здание, построенное в 1996 году, будет снесено, поскольку оно уже не отвечает потребностям и не использует весь потенциал своего расположения.

Как отметил Пеэтер Ярвелайд, вероятнее всего, жюри вынесет решение на следующей неделе.

“Но уже сейчас мы можем сказать, что конкурс был очень сложным, пять работ, за которые отдали голоса люди — Mere ärkamine, Laine, Kaarik, Rannahoov и Randevuu — показали очень схожие статистические данные (вовлечение, комментарии и репосты), — сказал Пеэтер Ярвелайд. — С небольшим отрывом, но все же самой популярной конкурсной работой стал проект Mere ärkamine”.

Mere ärkamine





Mere ärkamine





Mere ärkamine

Имена участников назовут при объявлении победителя, чтобы обеспечить условия равной конкуренции и анонимность. Лучшее архитектурное решение определят представители города Таллинна и жюри, состоящее из экспертов в области архитектуры, председателем которого является вице-мэр Андрей Новиков.

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