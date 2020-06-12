12.06.2020, 12:01

ФОТО | Завершилось народное голосование за эскизы нового пляжного здания Штромки. Смотрите, какой проект выбрали таллиннцы!


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ФОТО | Завершилось народное голосование за эскизы нового пляжного здания Штромки. Смотрите, какой проект выбрали таллиннцы!
Mere ärkamine

В декабре прошлого года был объявлен архитектурный конкурс эскизов пляжного здания Штромки, а с учетом огромного интереса общественности управа Пыхья-Таллинна решила привлечь к проекту и население. Жители района могли проголосовать за то или иное решение как на странице района в Фейсбуке, так и оповестив о своем выборе управу по электронной почте.

“Современные технологии позволяют вести очень точную статистику; информация о конкурсе охватила посредством социальной сети Фейсбук 77 000 человек, — прокомментировал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд. — Это на 17 000 больше, чем жителей нашего района, и показывает, что побережье Штромки очень популярно среди таллиннцев”.

Цель Таллинна — создать на побережье Штромки современный и мультифункциональный пляжный комплекс, который предлагал бы возможность проведения здесь досуга круглый год. В том числе открывал бы вид на море и прибрежный парк, а также стал бы представительским зданием Пыхья-Таллинна, достопримечательностью и береговым ориентиром. Нынешнее здание, построенное в 1996 году, будет снесено, поскольку оно уже не отвечает потребностям и не использует весь потенциал своего расположения.

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Как отметил Пеэтер Ярвелайд, вероятнее всего, жюри вынесет решение на следующей неделе.

“Но уже сейчас мы можем сказать, что конкурс был очень сложным, пять работ, за которые отдали голоса люди — Mere ärkamine, Laine, Kaarik, Rannahoov и Randevuu — показали очень схожие статистические данные (вовлечение, комментарии и репосты), — сказал Пеэтер Ярвелайд. — С небольшим отрывом, но все же самой популярной конкурсной работой стал проект Mere ärkamine”.

Mere ärkamine


Mere ärkamine


Mere ärkamine

Имена участников назовут при объявлении победителя, чтобы обеспечить условия равной конкуренции и анонимность. Лучшее архитектурное решение определят представители города Таллинна и жюри, состоящее из экспертов в области архитектуры, председателем которого является вице-мэр Андрей Новиков.

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