ФОТО | “Зеленая архитектура”. В Таллинне появится уникальное высотное здание, отвечающее принципам экологии

Хенри Лакс, член правления фирмы Hepsor, занимающейся развитием здания Büroo113, сказал, что речь идет о здании нового поколения, которое предназначено стать домом для предприятий, заботящихся как о своем будущем, так и о будущем окружающей их среды.

“Зеленая архитектура, инновационные технологии, безупречная функциональность и экологичные строительные материалы обеспечивают действительно хороший внутренний климат и позволяют создать современное рабочее место с относительно небольшими побочными расходами”, — сказал Лакс, по словам которого работники сегодня являются главной ценностью любого предприятия, и именно прекрасный внутренний климат помещений находит непосредственное отражение в степени удовлетворенности работников и их профессиональной продуктивности.

Foto: Hepsor

Это первое высотное здание в Таллинне, отапливаемое в холодное время года и охлаждаемое в летний период с помощью системы земляного отопления. Температура в здании регулируется автоматически посредством термоактивной конструкции здания. Экологичная архитектура и специально разработанные ширмы на окнах предотвращают перегрев помещений от солнца летом, и тем самым помогают снизить расходы на охлаждение помещений.

В помещениях для совещаний вентиляция работает по мере необходимости, в зависимости от количества людей и качества воздуха в помещении. В здании также предусмотрен сбор дождевой воды, которая после фильтрации используется в туалетах и для полива растений. Солнечные панели на крыше помогают покрыть расходы на общую электроэнергию.