ФОТО | Землевладелец и не только: смотрите, какой недвижимостью владеет Юри Ратас

С 2000 года Юри Ратасу принадлежит недвижимость, расположенная вблизи стадиона неподалеку от Таллинна. На территории площадью примерно 1300 м2 построен частный дом, который впервые стали использовать в 2006 году. Жилая площадь дома составляет 210 м2. Со времен эстонской кроны недвижимость, где помимо жилого дома находится также подсобное помещение, обременена ипотекой в размере 750 000 крон (около 48 тыс. евро) в пользу Swedbank.

Фото: Эрленд Стауб

Фото: Ардо Кальювеэ

Дополнительно с 2014 года Юри Ратасу принадлежит 2-комнатная квартира площадью 70 м2, расположенная на окраине Таллинна. Ранее ей владела мать Юри, известная географ Урве Ратас (78). Ипотеки на жилье нет.

Фото: Ардо Кальювеэ

В общей собственности с супругой Карин (41) и в совместном владении еще с другой личностью Ратасу принадлежат примерно 2 га земли в Хийу. Сама Карин Ратас совместно с несколькими людьми владеет еще немногим более 1,4 га земельной собственности.