04.04.2020, 07:00

ФОТО | Жители Эстонии бегут от коронавируса в приватные загородные дома: 10 примеров на рынке


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ФОТО | Жители Эстонии бегут от коронавируса в приватные загородные дома: 10 примеров на рынке
Kinnisvara24

Дистанционная работа и обучение позволяют переехать за город многим людям, которые давно мечтали жить в сельской местности. Это увеличило спрос на расположенные в уединенных живописных местах загородные дома.

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, многие мечтают о жизни в деревне, но место работы или школа детей заставляют выбирать городское жилье.

“В деревне гораздо проще держаться вдали от вирусов и соблюдать социальное дистанцирование. Частный загородный дом позволяет проводить время на природе и наслаждаться весенней погодой, не сталкиваясь с другими людьми. Кроме того, многие семьи сейчас поняли, что работу можно выполнять и из дома. Статистика портала Kinnisvara24 показывает, что интерес к приватным загородным домам растет”, — пояснила Таммеорг.

10 примеров частных загородных домов, где можно укрыться от вируса


Kinnisvara24


  • Подходящий для круглогодичного проживания частный дом на уединенном острове Прангли в волости Виймси, цена 140 000 евро


Kinnisvara24



Kinnisvara24


  • Уникальный большой участок с сауной и маленьким модульным домом в Хаанья, цена 75 000 евро


Kinnisvara24



Kinnisvara24



Kinnisvara24



Kinnisvara24



Kinnisvara24



Kinnisvara24



Kinnisvara24


Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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