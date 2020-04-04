ФОТО | Жители Эстонии бегут от коронавируса в приватные загородные дома: 10 примеров на рынке

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, многие мечтают о жизни в деревне, но место работы или школа детей заставляют выбирать городское жилье.

“В деревне гораздо проще держаться вдали от вирусов и соблюдать социальное дистанцирование. Частный загородный дом позволяет проводить время на природе и наслаждаться весенней погодой, не сталкиваясь с другими людьми. Кроме того, многие семьи сейчас поняли, что работу можно выполнять и из дома. Статистика портала Kinnisvara24 показывает, что интерес к приватным загородным домам растет”, — пояснила Таммеорг.

10 примеров частных загородных домов, где можно укрыться от вируса

Загородный дом с большим приватным участком в 11 километрах от Тарту, цена 119 000 евро





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