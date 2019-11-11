ФОТО | Жители этого города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?

Местные жители стараются покинуть город всеми возможными способами, вследствие чего местный рынок жилья перевернулся с ног на голову — квартиры дарят местным властям, лишь бы не платить за ЖКХ. Заполярный исход — в материале “Ленты.ру”.

В конце 1980-х — середине 1990-х население Воркуты достигло пика, перевалив за сотню тысяч человек. Максимальные значения — 116-117 тысяч человек — наблюдались в 1991-1992 годах, и сразу после этого численность населения пошла на убыль.

Причина — закрытие угольных шахт, на которых работали воркутинцы. Угольная отрасль стала для Воркуты градообразующей: поселок Рудник, из которого затем вырос город, был заложен в 1931 году, в 1932-м появились первые шахты. К началу 1940-х население Воркуты составляло около 7 тысяч человек, к концу 1950-х — уже 56 тысяч.

Сейчас численность населения вернулась к этим показателям. В 2018-м в городе насчитывалось около 58 тысяч жителей, а в 2019-м — уже 56 тысяч, и люди продолжают уезжать.

Скорее всего, данные Росстата даже скромнее реальных цифр: статистика на сайте городской администрации говорит об оттоке 1,26 тысячи человек в квартал — соответственно, за год цифра может составлять 5-6 тысяч жителей.

Это не может не сказываться на стоимости жилья: республика Коми регулярно входит в рейтинги регионов с падающими ценами — при том, что в среднем по стране квадратные метры уверенно дорожают.