ФОТО: Жители Ласнамяэ активно интересуются новостроем в Пирита. Почему их привлекает именно это район?

Возведенный в два этапа комплекс Pirita Jõepark занимает территорию в 1,1 гектара в конце Прийсле теэ и состоит из двух зданий в общей сложности на 71 квартиру. В целях обеспечения благополучия и безопасности будущих жильцов, девелопер OÜ Favorte также осуществил частичную реконструкцию прилегающей дороги, установил уличное освещение и построил две новые автобусные остановки.

“Несмотря на то, что комплекс расположен практически в пригороде, на автобусах, отправляющихся с новой остановки, можно будет доехать до самого центра города”, — прокомментировал руководитель проекта Pirita Jõepark Мадис Летт.

В домах есть и однокомнатные, и двухкомнатные квартиры, но особенно популярны среди покупателей квартиры побольше — трех- и четырехкомнатные. Для детей прямо во дворе есть игровые площадки, а благодаря близлежащему лесопарку родители также не лишены возможности вести активный образ жизни.

От реки Пирита новый комплекс отделяют менее 200 метров — здесь он граничит с ландшафтным заповедником реки Пирита. Согласно действующей общей планировке Ласнамяэ, Pirita Jõepark является последним жилым комплексом, граничащим с заповедной территорией, поэтому возведение в окрестностях новых домов представляется маловероятным. “То, что окрестности останутся такими же живописными и зелеными, очевидно, является для многих важным аргументом в пользу покупки квартиры именно в этом комплексе”, — добавил представитель OÜ Favorte.