Новый жилой комплекс Pirita Jõepark привлек покупателей из разных мест, однако, по словам девелопера, особенно популярен он оказался среди жителей Ласнамяэ, которые хотят жить ближе к природе, но не хотят уезжать далеко от друзей и родственников или переводить детей в новые школы и детсады.
ФОТО: Жители Ласнамяэ активно интересуются новостроем в Пирита. Почему их привлекает именно это район?
Возведенный в два этапа комплекс Pirita Jõepark занимает территорию в 1,1 гектара в конце Прийсле теэ и состоит из двух зданий в общей сложности на 71 квартиру. В целях обеспечения благополучия и безопасности будущих жильцов, девелопер OÜ Favorte также осуществил частичную реконструкцию прилегающей дороги, установил уличное освещение и построил две новые автобусные остановки.
“Несмотря на то, что комплекс расположен практически в пригороде, на автобусах, отправляющихся с новой остановки, можно будет доехать до самого центра города”, — прокомментировал руководитель проекта Pirita Jõepark Мадис Летт.
В домах есть и однокомнатные, и двухкомнатные квартиры, но особенно популярны среди покупателей квартиры побольше — трех- и четырехкомнатные. Для детей прямо во дворе есть игровые площадки, а благодаря близлежащему лесопарку родители также не лишены возможности вести активный образ жизни.
От реки Пирита новый комплекс отделяют менее 200 метров — здесь он граничит с ландшафтным заповедником реки Пирита. Согласно действующей общей планировке Ласнамяэ, Pirita Jõepark является последним жилым комплексом, граничащим с заповедной территорией, поэтому возведение в окрестностях новых домов представляется маловероятным. “То, что окрестности останутся такими же живописными и зелеными, очевидно, является для многих важным аргументом в пользу покупки квартиры именно в этом комплексе”, — добавил представитель OÜ Favorte.
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По словам девелопера, интерес к квартирам в комплексе демонстрировали люди из всевозможных районов Таллинна и даже из окрестностей столицы, но особенно воодушевились ласнамяэсцы. “Многие из покупателей квартир переезжают в Pirita Jõepark из окрестных старых домов. Здесь они получают зеленую среду обитания и современные удобства, но в то же время не оказываются далеко от соседей, друзей и родных. Плюсом является и то, что ребенка можно не переводить в новый детсад или школу”, — рассказал Летт.
По словам Айгара Рохта, архитектора архитектурного бюро Korrus, главной целью при проектировании было дополнить естественную среду, а не вступать с ней в визуальное противоречие.
“Оба здания имеют форму дуги, потому что так они наилучшим образом сливаются с окружающей зеленью. Кроме того, мы поиграли с оттенками, границами и материалами. Изюминкой домов являются просторные террасы и балконы — с одной стороны здания открыты солнцу, благодаря чему использовать эти элементы будет приятно. В то же время, террасы и балконы как бы открывают дома окружающей среде”, — прокомментировал Рохт. Солнечные панели на крышах обоих домов — еще один оригинальный и полезный элемент.
Интерес к квартирам в этом районе остается высоким — на расстоянии 800 метров от Pirita Jõepark уже начато строительство нового жилья. Там появится жилой район Куукресси — к ноябрю 2020 года будут готовы 5 многоквартирных домов в общей сложности на 60 квартир. Девелопером нового проекта также стала компания Favorte.
“Окрестности Куукресси очень похожи на Pirita Jõepark — тихое место на лоне природы и на границе с ландшафтным заповедником реки Пирита, которое в то же время имеет отличное соединение с центром города. Квартиры Куукресси также будут обладать большими террасами и балконами, поскольку таков запрос потребителя — люди хотят иметь возможность в компании родных или друзей проводить досуг на свежем воздухе и в будние дни, но при этом не выезжать за город”, — рассказал Мадис Летт.
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