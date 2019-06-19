19.06.2019, 19:50

ФОТО: Жители Ласнамяэ активно интересуются новостроем в Пирита. Почему их привлекает именно это район?


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ФОТО: Жители Ласнамяэ активно интересуются новостроем в Пирита. Почему их привлекает именно это район?
OÜ Favorte

Новый жилой комплекс Pirita Jõepark привлек покупателей из разных мест, однако, по словам девелопера, особенно популярен он оказался среди жителей Ласнамяэ, которые хотят жить ближе к природе, но не хотят уезжать далеко от друзей и родственников или переводить детей в новые школы и детсады.

Возведенный в два этапа комплекс Pirita Jõepark занимает территорию в 1,1 гектара в конце Прийсле теэ и состоит из двух зданий в общей сложности на 71 квартиру. В целях обеспечения благополучия и безопасности будущих жильцов, девелопер OÜ Favorte также осуществил частичную реконструкцию прилегающей дороги, установил уличное освещение и построил две новые автобусные остановки.

“Несмотря на то, что комплекс расположен практически в пригороде, на автобусах, отправляющихся с новой остановки, можно будет доехать до самого центра города”, — прокомментировал руководитель проекта Pirita Jõepark Мадис Летт.

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В домах есть и однокомнатные, и двухкомнатные квартиры, но особенно популярны среди покупателей квартиры побольше — трех- и четырехкомнатные. Для детей прямо во дворе есть игровые площадки, а благодаря близлежащему лесопарку родители также не лишены возможности вести активный образ жизни.

От реки Пирита новый комплекс отделяют менее 200 метров — здесь он граничит с ландшафтным заповедником реки Пирита. Согласно действующей общей планировке Ласнамяэ, Pirita Jõepark является последним жилым комплексом, граничащим с заповедной территорией, поэтому возведение в окрестностях новых домов представляется маловероятным. “То, что окрестности останутся такими же живописными и зелеными, очевидно, является для многих важным аргументом в пользу покупки квартиры именно в этом комплексе”, — добавил представитель OÜ Favorte.

OÜ Favorte

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По словам девелопера, интерес к квартирам в комплексе демонстрировали люди из всевозможных районов Таллинна и даже из окрестностей столицы, но особенно воодушевились ласнамяэсцы. “Многие из покупателей квартир переезжают в Pirita Jõepark из окрестных старых домов. Здесь они получают зеленую среду обитания и современные удобства, но в то же время не оказываются далеко от соседей, друзей и родных. Плюсом является и то, что ребенка можно не переводить в новый детсад или школу”, — рассказал Летт.

По словам Айгара Рохта, архитектора архитектурного бюро Korrus, главной целью при проектировании было дополнить естественную среду, а не вступать с ней в визуальное противоречие.

“Оба здания имеют форму дуги, потому что так они наилучшим образом сливаются с окружающей зеленью. Кроме того, мы поиграли с оттенками, границами и материалами. Изюминкой домов являются просторные террасы и балконы — с одной стороны здания открыты солнцу, благодаря чему использовать эти элементы будет приятно. В то же время, террасы и балконы как бы открывают дома окружающей среде”, — прокомментировал Рохт. Солнечные панели на крышах обоих домов — еще один оригинальный и полезный элемент.

Интерес к квартирам в этом районе остается высоким — на расстоянии 800 метров от Pirita Jõepark уже начато строительство нового жилья. Там появится жилой район Куукресси — к ноябрю 2020 года будут готовы 5 многоквартирных домов в общей сложности на 60 квартир. Девелопером нового проекта также стала компания Favorte.

“Окрестности Куукресси очень похожи на Pirita Jõepark — тихое место на лоне природы и на границе с ландшафтным заповедником реки Пирита, которое в то же время имеет отличное соединение с центром города. Квартиры Куукресси также будут обладать большими террасами и балконами, поскольку таков запрос потребителя — люди хотят иметь возможность в компании родных или друзей проводить досуг на свежем воздухе и в будние дни, но при этом не выезжать за город”, — рассказал Мадис Летт.

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