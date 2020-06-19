19.06.2020, 10:00

ГАЛЕРЕЯ | Чарующие виды на море и город: начинается строительство уникального прибрежного квартала Каларанна


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Kalaranna arendus Foto: Pro Kapital

В четверг заложен краеугольный камень в рамках строительства квартала Каларанна, расположенного в престижном районе Таллинна, где к началу 2022 года будет возведено восемь 4- и 5-этажных домов с 240 квартирами, коммерческими площадями, отдельным парком и подземной парковкой. Данный проект является одним из крупнейших проектов по недвижимости в районе Каламая и в центре города, который придаст новый вид приморскому силуэту Таллинна и окрестностям Километра культуры.

На первом этапе в квартале Каларанна, занимающем площадь примерно 39 000 м2, будет возведено восемь, а на втором этапе — еще четыре здания. На территории, расположенной между зданиями, запланированы кафе, рестораны, магазины и художественная галерея. При строительстве будет сохранен природный песчаный берег вместе с естественной прибрежной территорией, где дополнительно постоят парк с игровой площадкой, а зимой будут заливать каток.

Первые этажи зданий в основном будут заняты коммерческими площадями, а на остальных будут располагаться квартиры. Из 240 квартир, которые планируется построить на первом этапе, на сегодняшний день продана уже половина.

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Разработкой квартала Каларанна занимается дочернее предприятие компании Pro Kapital Grupp, а строительством — компания Nordecon. По словам исполнительного директора Pro Kapital Grupp, Паоло Микелоцци, квартал Каларанна будет целостной средой обитания, где совмещаются современная архитектура, характерная для больших городов, и открытое городское пространство.

“Квартал Каларанна — это модный жилой район с вневременным дизайном, где продумано все, вплоть до мелочей. Жители квартала смогут из окон своих квартир наслаждаться чарующими видами на море и город, а при желании отдохнуть в одном из близлежащих кафе или на песчаном пляже. Несмотря на то, что в данном районе уже несколько лет ведется активное строительство, на качественную жилую площадь имеется очень высокий спрос, и сегодняшнюю церемонию закладки краеугольного камня мы празднуем уже вместе с 120 новыми собственниками квартир”, — отметил он в четверг.

На церемонии закладки краеугольного камня выступил также вице-мэр города Таллинна, Андрей Новиков, по словам которого в окрестностях Километра культуры наблюдается активное развитие, которое способствует открытию доступа к береговой линии Таллинна. “Район Каларанна активно застраивается на протяжении нескольких лет, а на сегодняшний день готовы, например, Летная гавань и Рейди теэ, которые улучшают доступ к береговой линии. Мы все заинтересованы в благоустройстве и дальнейшем развитии данного района, поэтому квартал Каларанна является прекрасным дополнением к нему”, — отметил он.

“Квартал Каларанна как по своему объему, так и по месторасположению является на данный момент уникальным проектом в Таллинне, который благодаря своей близости к морю устанавливает повышенные требования также к инженерно-техническим решениям в рамках строительства, — отметил председатель правления Nordecon AS, Герд Мюллер в четверг. — Сегодня мы заложили краеугольный камень комплекса зданий, который позволит создать не только высококачественную жилую среду, но и тщательно продуманное решение для публичного пространства, расположенного у берега моря”.

Nordecon и предприятие OÜ Kalaranna Kvartal, входящее в состав концерна Pro Kapital Grupp, заключили в 2019 году договор на проектирование и строительство восьми домов в квартале Каларанна. Если на тот момент планировалось осуществить проект в три этапа, то в связи с большим интересом покупателей впоследствии было принято решение объединить два первых этапа, поэтому теперь все строительство ведется в два этапа. На первом этапе будет сдано восемь домов, а на втором — последние четыре дома.

Архитекторами квартала Каларанна, расположенного по адресу ул. Каларанна 8, являются Михкель Тюйр и Отт Кадарик вместе с командой из архитектурного бюро Kadarik Tüür Arhitektid.

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