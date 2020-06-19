ГАЛЕРЕЯ | Чарующие виды на море и город: начинается строительство уникального прибрежного квартала Каларанна

На первом этапе в квартале Каларанна, занимающем площадь примерно 39 000 м2, будет возведено восемь, а на втором этапе — еще четыре здания. На территории, расположенной между зданиями, запланированы кафе, рестораны, магазины и художественная галерея. При строительстве будет сохранен природный песчаный берег вместе с естественной прибрежной территорией, где дополнительно постоят парк с игровой площадкой, а зимой будут заливать каток.

Первые этажи зданий в основном будут заняты коммерческими площадями, а на остальных будут располагаться квартиры. Из 240 квартир, которые планируется построить на первом этапе, на сегодняшний день продана уже половина.

Разработкой квартала Каларанна занимается дочернее предприятие компании Pro Kapital Grupp, а строительством — компания Nordecon. По словам исполнительного директора Pro Kapital Grupp, Паоло Микелоцци, квартал Каларанна будет целостной средой обитания, где совмещаются современная архитектура, характерная для больших городов, и открытое городское пространство.

“Квартал Каларанна — это модный жилой район с вневременным дизайном, где продумано все, вплоть до мелочей. Жители квартала смогут из окон своих квартир наслаждаться чарующими видами на море и город, а при желании отдохнуть в одном из близлежащих кафе или на песчаном пляже. Несмотря на то, что в данном районе уже несколько лет ведется активное строительство, на качественную жилую площадь имеется очень высокий спрос, и сегодняшнюю церемонию закладки краеугольного камня мы празднуем уже вместе с 120 новыми собственниками квартир”, — отметил он в четверг.

На церемонии закладки краеугольного камня выступил также вице-мэр города Таллинна, Андрей Новиков, по словам которого в окрестностях Километра культуры наблюдается активное развитие, которое способствует открытию доступа к береговой линии Таллинна. “Район Каларанна активно застраивается на протяжении нескольких лет, а на сегодняшний день готовы, например, Летная гавань и Рейди теэ, которые улучшают доступ к береговой линии. Мы все заинтересованы в благоустройстве и дальнейшем развитии данного района, поэтому квартал Каларанна является прекрасным дополнением к нему”, — отметил он.