В жизни обручившейся два года назад пары, певицы Эды-Инес Этти (38) и предпринимателя Марта Випса (36), ожидаются изменения — для начала как минимум географического характера. Пара выставила на продажу за 479 900 евро свой четырехкомнатный дом в Вескимёльдре площадью 161 м2 и с уличным бассейном.
08.09.2019, 10:01
ГАЛЕРЕЯ | Эстонская звезда “Евровидения” продает свой роскошный дом с бассейном
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