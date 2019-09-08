08.09.2019, 10:01

ГАЛЕРЕЯ | Эстонская звезда “Евровидения” продает свой роскошный дом с бассейном


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ГАЛЕРЕЯ | Эстонская звезда “Евровидения” продает свой роскошный дом с бассейном
Коллаж. Фото: LVM Kinnisvara/Taavi Sepp

В жизни обручившейся два года назад пары, певицы Эды-Инес Этти (38) и предпринимателя Марта Випса (36), ожидаются изменения — для начала как минимум географического характера. Пара выставила на продажу за 479 900 евро свой четырехкомнатный дом в Вескимёльдре площадью 161 м2 и с уличным бассейном.

Источник: LVM Kinnisvara

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