ГАЛЕРЕЯ | Город поддержит реставрацию фасада жемчужины Кадриорга — здания по адресу Поска, 41

Признанное в 1997 году памятником культуры здание было построено во второй половине 1880 года, и планировалось как дом для православного священника.

Особняк на Поска, 41 — одно из немногих сохранившихся в Таллинне зданий архитектора Алексея Федотова. Это один из первых домов в исторической старой слободе — поселении обслуживающего персонала Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля. Длинный фасад здания занимал весь участок.

В 18-19 вв. здесь, по сравнению с другими пригородами Таллинна, была самая высокая доля русскоязычного населения — отсюда и название “слобода”, или “русский пригород”, “предместье”. Район начал формироваться в первой половине 18 века одновременно с возведением дворцового комплекса; здесь были типичны длинные, но узкие строения одинаковой ширины; здания располагались плотным рядом вдоль улицы.

Во второй половине 19 века в домах слободы, кроме обслуживающего дворцовый комплекс персонала и их семей, начали селиться другие горожане.

В последней четверти 19 века строили подобные дома с богато декорированными фасадами, особенно в курортных и дачных местностях — в то время Кадриорг был одним из этих мест.

По словам вице-мэра Андрея Новикова, городу приятно, что новый владелец недвижимости поставил цель отреставрировать простоявшую 20 лет заброшенной жемчужину и памятник Кадриорга.

“Вне сомнений, жилой дом на Поска, 41 притягивает взгляд богатым декором — деревянным кружевом, а также самобытностью. Некоторое время назад могло показаться, что здание попало в жернова жизни, поскольку состояние заброшенного деревянного дома постоянно ухудшалось. Однако в этом году он обрел нового хозяина, который принял этот крупный проект и хочет полностью отреставрировать и привести в порядок здание, находящееся под охраной как памятник старины, — сказал Новиков. — В этом году именно собственник здания на Поска, 41 получит самое крупное пособие на реставрацию — учитывая значимость памятника, мы приняли решение поддержать восстановление главного фасада в объеме 20 000 евро. Особенно затратна реставрация деревянного кружева фасада, к тому же владелец памятника должен учитывать, что работы должно проводить предприятие, имеющее разрешение на деятельность. Помимо всего прочего, владелец должен будет установить на дом и новую крышу”.