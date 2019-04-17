ГАЛЕРЕЯ | Крупнейшие семейные квартиры и мойка для животных — в Таллинне построят новый жилой район

Район окружен перелесками, туристическими тропами. Поблизости находится озеро Харку. Поскольку расположение обеспечивает прекрасные возможности для ведущих активный образ жизни людей и владельцев домашних животных, здесь запланирована первая в округе мойка для домашних животных, объединенная с помещениями для хранения и обслуживания спортивного инвентаря и колясок. Единство с природой подчеркивают ступенчатые террасы зданий, а также балконы (у каждой квартиры). Между домами разместится просторная дворовая территория с детскими площадками, зоной отдыха и озеленением. Вся эта зона ограничена публичными туристическими тропами.

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Исполнительный директор Endover Роберт Лауд: “Aurora Nova является родственным проектом Aurora Park — сооруженной Endover крупнейшей в Хааберсти парковой зоны, ставшей в свое время наиболее популярным проектом района. Мы видим, что Aurora Nova также принят очень тепло. На сегодня продана уже половина квартир, интерес покупателей высок. Наша цель — не просто строить дома. С каждым проектом мы стараемся создать новую цельную жилую среду. Мы делаем это, подчеркивая характерные для каждого района занятия, создавая важные дополнительные возможности для удовлетворения повседневных потребностей и пожеланий жильцов, а также для проведения досуга — чтобы человек чувствовал себя дома как можно лучше. Большой интерес к нашим проектам подтверждает, что мы двигаемся верным курсом”.

Фото: Endover

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