ГАЛЕРЕЯ | Крупнейшие семейные квартиры и мойка для животных — в Таллинне построят новый жилой район

Эстонский девелопер недвижимости Endover заложил краеугольный камень нового жилого района Aurora Nova, который будет построен этим летом в Хааберсти. Новый район со 170 квартирами возле леса Харку отличается наиболее просторными в Хааберсти квартирами площадью до 120 квадратных метров, крупнейшей в округе подземной парковкой и первой мойкой для домашних животных.
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Проект нового района Aurora Nova возле леса Астангу предусматривает два 5-этажных и одно 8-этажное здания, где будет 170 2-5-комнатных квартир. Проект является частью современной жилой среды Астангу, 7, где помимо многоквартирных домов также появятся кафе, детский сад, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки. Два из трех зданий Aurora Nova будут готовы летом этого года, а последнее — к концу года.
Расположенный в популярной зеленой зоне район Aurora Nova отличается от других строящихся жилых домов прежде всего семейными квартирами большой площади (вплоть до 5-комнатных квартир площадью до 120 м2) с большими окнами и просторной подземной парковкой. На первых этажах зданий появятся уютные меблированные фойе.
Район окружен перелесками, туристическими тропами. Поблизости находится озеро Харку. Поскольку расположение обеспечивает прекрасные возможности для ведущих активный образ жизни людей и владельцев домашних животных, здесь запланирована первая в округе мойка для домашних животных, объединенная с помещениями для хранения и обслуживания спортивного инвентаря и колясок. Единство с природой подчеркивают ступенчатые террасы зданий, а также балконы (у каждой квартиры). Между домами разместится просторная дворовая территория с детскими площадками, зоной отдыха и озеленением. Вся эта зона ограничена публичными туристическими тропами.
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Исполнительный директор Endover Роберт Лауд: “Aurora Nova является родственным проектом Aurora Park — сооруженной Endover крупнейшей в Хааберсти парковой зоны, ставшей в свое время наиболее популярным проектом района. Мы видим, что Aurora Nova также принят очень тепло. На сегодня продана уже половина квартир, интерес покупателей высок. Наша цель — не просто строить дома. С каждым проектом мы стараемся создать новую цельную жилую среду. Мы делаем это, подчеркивая характерные для каждого района занятия, создавая важные дополнительные возможности для удовлетворения повседневных потребностей и пожеланий жильцов, а также для проведения досуга — чтобы человек чувствовал себя дома как можно лучше. Большой интерес к нашим проектам подтверждает, что мы двигаемся верным курсом”.
Фото: Endover
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