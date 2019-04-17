17.04.2019, 12:00

ГАЛЕРЕЯ | Крупнейшие семейные квартиры и мойка для животных — в Таллинне построят новый жилой район


Dekor
EST 16
ГАЛЕРЕЯ | Крупнейшие семейные квартиры и мойка для животных — в Таллинне построят новый жилой район
Фото: Endover

Эстонский девелопер недвижимости Endover заложил краеугольный камень нового жилого района Aurora Nova, который будет построен этим летом в Хааберсти. Новый район со 170 квартирами возле леса Харку отличается наиболее просторными в Хааберсти квартирами площадью до 120 квадратных метров, крупнейшей в округе подземной парковкой и первой мойкой для домашних животных.

Проект нового района Aurora Nova возле леса Астангу предусматривает два 5-этажных и одно 8-этажное здания, где будет 170 2-5-комнатных квартир. Проект является частью современной жилой среды Астангу, 7, где помимо многоквартирных домов также появятся кафе, детский сад, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки. Два из трех зданий Aurora Nova будут готовы летом этого года, а последнее — к концу года.

Расположенный в популярной зеленой зоне район Aurora Nova отличается от других строящихся жилых домов прежде всего семейными квартирами большой площади (вплоть до 5-комнатных квартир площадью до 120 м2) с большими окнами и просторной подземной парковкой. На первых этажах зданий появятся уютные меблированные фойе.

Читайте также:

Район окружен перелесками, туристическими тропами. Поблизости находится озеро Харку. Поскольку расположение обеспечивает прекрасные возможности для ведущих активный образ жизни людей и владельцев домашних животных, здесь запланирована первая в округе мойка для домашних животных, объединенная с помещениями для хранения и обслуживания спортивного инвентаря и колясок. Единство с природой подчеркивают ступенчатые террасы зданий, а также балконы (у каждой квартиры). Между домами разместится просторная дворовая территория с детскими площадками, зоной отдыха и озеленением. Вся эта зона ограничена публичными туристическими тропами.

Читать еще

Исполнительный директор Endover Роберт Лауд: “Aurora Nova является родственным проектом Aurora Park — сооруженной Endover крупнейшей в Хааберсти парковой зоны, ставшей в свое время наиболее популярным проектом района. Мы видим, что Aurora Nova также принят очень тепло. На сегодня продана уже половина квартир, интерес покупателей высок. Наша цель — не просто строить дома. С каждым проектом мы стараемся создать новую цельную жилую среду. Мы делаем это, подчеркивая характерные для каждого района занятия, создавая важные дополнительные возможности для удовлетворения повседневных потребностей и пожеланий жильцов, а также для проведения досуга — чтобы человек чувствовал себя дома как можно лучше. Большой интерес к нашим проектам подтверждает, что мы двигаемся верным курсом”.

Фото: Endover

Советуем прочитать:

БОЛЬШОЙ ОБЗОР │ Сдача квартир в аренду: что и в каком районе выгоднее

ОБЗОР │ Cмотрите, как за 10 лет изменились цены на квартиры в панельных домах

ЭКСПЕРТ │ Подводные камни старого фонда: так ли уж выгодно покупать более дешевые квартиры

Читайте также: