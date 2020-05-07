ГАЛЕРЕЯ | На месте бывших теплиц “Кадака” начались строительные работы второго этапа нового жилого района в Мустамяэ

На недвижимости Айанди 8 строится 2 жилых многоквартирных дома высотой 6 и 9 этажей в общей сложности на 77 квартир (от одной до четырех комнат) бюджетного ценового класса с диапазоном цен от 83 990 до 189 990 евро.

У всех квартир предусмотрены балкон и вместительная кладовка на первом этаже того же здания. Завершение недавно начатых строительных работ с полной отделкой квартир запланировано на октябрь 2021 года.

Созданные разработчиком недвижимости квартирные дома находятся в окружении продуманных дворовых решений вместе с зеленой зоной для прогулок, игровыми площадками для детей и уличными тренажерными залами для любителей спорта. Исключением также не является и Уус-Мустамяэ, где в течение 5-7 лет будет построен целый жилой район с 750 новыми квартирами. В пользовании жителей здесь создается также большой парк с игровыми площадками площадью около 7000 м2, общий сад с плодовыми деревьями, газоны и зона для пикника, уличный тренажерный зал, баскетбольная и футбольная площадки, а также уникальная трюковая трасса для скейтбордистов, роллеров и велосипедистов.

Помимо квартирных домов, возводимых на участке Айанди 8, в ближайшее время ожидаются также выдача разрешений на строительство и начало строительства съемного жилья — домов Айанди 10 и 12. Строительство второго этапа микрорайона Уус-Мустямяэ предусматривает также новую улицу в Мустамяэ, которая получит название Айанди, указывая на садоводство Кадака, когда-то находившееся на этом месте. После получения разрешения на эксплуатацию улица обеспечит будущим жителям Уус-Мустамяэ удобный доступ к микрорайону как с улицы Лаки, так и с Мустамяэ теэ.