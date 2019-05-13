ГАЛЕРЕЯ │ Шикарные Дома на променаде открывают двери

Построенные в новом таллиннском приморском квартале у Адмиралтейского бассейна Дома на променаде открывают завтра, 14 мая, свои двери и приглашают горожан ознакомиться с новой интересной жилой и коммерческой застройкой.

Три здания Домов на променаде — “Городской дом”, “Семейный дом” и “Башня” представляют три различных стиля, но формируют единое целое благодаря впечатляющей архитектуре, инновациям и экологичным решениям. Являясь неотъемлемой частью городского пространства, Дома на променаде играют важную роль в формировании квартала в качестве активной части центра города.

День открытых дверей Домов на променаде пройдет во вторник, 14 мая с 16 до 22 часов по адресу Поорди 3. Приглашаются все горожане, интересующиеся дизайном, архитектурой и недвижимостью. Дополнительная информация: www.promenaadimajad.ee

Умный дом берет энергию из недр земли

“Городской центр Таллинна вновь смещается к морю, как это и было предопределено исторически. Здесь строятся самые современные в странах Балтии жилые и коммерческие площади, здесь рождаются самые яркие мысли, здесь живут и работают самые деятельные горожане. Дома на променаде уже сегодня высоко ценятся в качестве места проживания. И с годами стоимость жилья здесь будет только расти”, — сказал владелец застройщика квартала, компании Estmak Capital Тимофей Суконкин.

Отличительной чертой Домов на променаде являются использованные при строительстве “умные” и экологичные технологии, что подтверждает и присвоенный зданиям наивысший A-класс энергоэффективности. По словам Суконкина, Дома на променаде уникальны еще и тем, что это первые многоквартирные дома в Эстонии, энергия в которых извлекается из расположенных на глубине 20 метров энергетических свай. При этом используется и высвобождающееся из системы охлаждения тепло, которое обычно просто выводится наружу. Дома также оснащены системой умного дома.

Дух большого города

По словам дизайнера Estmak Capital Кай Мюрисеп, при оформлении квартир были использованы качественные современные отделочные материалы, создающие для жильцов настоящее ощущение большого города. Дома предлагают три вида дизайнерских решений, сгруппированных тематически по мотивам трех модных столиц.

“Квартиры в стиле “Осло” — по-скандинавски светлые, имеют чистый стиль, в интерьере используется много природных материалов, простых форм и контрастов. Квартиры в стиле “Милан” более экстравагантны и по-южноевропейски смелы, естественной частью интерьера тут является паркет “елочка” и природный камень в ванной и на кухне. Стиль “Нью-Йорк” характеризуют темные тона и графичность, элементы интерьера выполнены в черной гамме”, — пояснила Мюрисеп.

Три дома — три образа жизни

В квартале на променаде разместилось три дома с разной атмосферой: “Городской дом”, “Семейный дом” и “Башня”.

Стиль жизни “Городского дома” с шикарным атриумом быстрый и урбанистический, здесь расположены кафе, открываются уникальные виды на Старый город, а на последних этажах построены просторные, с потолками до шести метров, лофты. Фасад “Городского дома” отделан плитами известняка натуральных тонов.

Для семей с детьми на променаде построен “Семейный дом” со всеми удобствами: на крыше первого этажа здесь обустроена безопасная детская площадка. Фасад “Семейного дома” отделан вальцованной листовой медью, а в самом доме есть и люксовые лофты с приватными террасами на крыше.

“Башня” предназначена для людей, ценящих как волшебство Старого города, так и уединенность. На каждом этаже “Башни” расположена только одна квартира, из которой открываются виды на все стороны. Фасад “Башни” отделан бетонными панелями с полированной отделкой поверхности из черного бетона. Изо всех квартир Домов на променаде, расположенных на верхних этажах, открываются прекрасные виды на Старый город.

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Внимание! Принимайте участие в конкурсе!

15 мая празднуется День Таллинна и по такому случаю порталы Dekor.ee, Moodnekodu.ee и компания-застройщик Estmak Capital проводят розыгрыш, 5 победителей которого вместе со спутниками будут приглашены на эксклюзивную фотосессию во время заката на крыше Дома на променаде, откуда открываются уникальные виды на Старый город, порт и море.

Для участия в конкурсе пришлите нам свою лучшую фотографию Таллинна и выиграйте возможность отметить День Таллинна на самой роскошной террасе города — на крыше нового Дома на променаде.

14 мая среди присланных фотографий будут выбраны 5 лучших. Вечером 15 мая победителей угостят шампанским и изысканными сладостями расположенные в Доме на променаде кафе “Павлова” и винный бутик Carpe Vinum.

Для участия в конкурсе загрузите свою фотографию в нижеприведенную экранную форму не позднее 13 мая!