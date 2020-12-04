Наступила зима и люди все больше и больше проводят времени дома. А это также означает более высокие счета за электричество. Но в каких странах Европы нужно больше всего платить за электроэнергию? А в каких — меньше всего?
Где в Европе люди тратят на электричество больше всего и меньше всего?
В каких странах домовладельцы получают самые большие счета за электроэнергию?
Согласно исследованию, проведенному сайтом SaveOnEnergy, занимающимся отслеживанием различных поставщиков газа и электричества и сравнивающим их предложения, самые большие счета за электроэнергию приходят жителям Норвегии, пишет Delfi Dom Sad. В среднем каждое норвежское домохозяйство тратит 2 467 евро в год. Это означает, что ежемесячные счета за электроэнергию составляют около 205,58 евро. В Норвегии также самый высокий средний уровень потребления электроэнергии в Европе: 14 181 кВтч в год.
Второе место досталось Швеции. Там каждое домохозяйство тратит в среднем 1767 евро в год. Это означает, что домовладельцы должны платить за электричество в среднем 147,25 евро в месяц. Цена на электроэнергию составляет 0,208 евро за кВтч. Среднегодовое потребление электроэнергии составляет 8 494 кВтч.
На третьем месте Кипр: там домовладельцы платят в среднем 1563 евро в год. Ежемесячный счет за электричество составляет около 130,25 евро. Цена на электроэнергию составляет 0,224 евро, среднегодовое потребление — 6975 кВтч.
Четвертое, пятое и шестое место заняли, соответственно, Финляндия (в среднем 1525 евро в год), Ирландия (1470 евро) и Бельгия (1306 евро).
В каких странах домовладельцы получают самые низкие счета за электроэнергию?
Согласно исследованию, самые низкие счета за электричество в Болгарии. Одно домохозяйство тратит на электричество в среднем 306 евро в год или около 25,50 евро в месяц. Кроме того, в Болгарии самая низкая цена на электроэнергию — кВтч стоит 0,096 евро.
На втором месте Венгрия, где одно домохозяйство потребляет электроэнергии в среднем на 370 евро в год. Ежемесячно выплачивается около 30,83 евро. Польша заняла третье место со средней стоимостью электроэнергии 390 евро, что означает 32,50 евро в месяц. Литва оказалась на четвертом месте (в среднем 499 евро в год), Эстония — на пятом (557 евро), а Латвия на шестом (639 евро — больше всего в странах Балтии).
В каких странах тратят большую часть своего годового дохода на счета за электричество?
По данным eurostat, большая часть годового дохода португальскими домовладельцами тратится на оплату счетов за электроэнергию. Средний годовой доход здесь составляет 10 023 евро, из которых 983 евро (9,8 процента) тратятся на электроэнергию.
На втором месте Хорватия — здесь домовладельцы тратят на электроэнергию 9,7% своего годового дохода. На третьем месте Кипр, на котором домовладельцы тратят 9,6% своего годового дохода на электроэнергию.
В каких странах на электроэнергию тратится наименьшая часть годового дохода домохозяйства?
Средний годовой доход в Люксембурге составляет 36 354 евро, но только 2,1% от его общей суммы тратится на оплату счетов за электричество. В Нидерландах эти цифры составляют, соответственно, 24 612 евро и 2,9%. И на третьем месте оказалась Дания с 3,2% от дохода, которые уходят на оплату электроэнергии.
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