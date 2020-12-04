Где в Европе люди тратят на электричество больше всего и меньше всего?

В каких странах домовладельцы получают самые большие счета за электроэнергию?

Согласно исследованию, проведенному сайтом SaveOnEnergy, занимающимся отслеживанием различных поставщиков газа и электричества и сравнивающим их предложения, самые большие счета за электроэнергию приходят жителям Норвегии, пишет Delfi Dom Sad. В среднем каждое норвежское домохозяйство тратит 2 467 евро в год. Это означает, что ежемесячные счета за электроэнергию составляют около 205,58 евро. В Норвегии также самый высокий средний уровень потребления электроэнергии в Европе: 14 181 кВтч в год.

Второе место досталось Швеции. Там каждое домохозяйство тратит в среднем 1767 евро в год. Это означает, что домовладельцы должны платить за электричество в среднем 147,25 евро в месяц. Цена на электроэнергию составляет 0,208 евро за кВтч. Среднегодовое потребление электроэнергии составляет 8 494 кВтч.

На третьем месте Кипр: там домовладельцы платят в среднем 1563 евро в год. Ежемесячный счет за электричество составляет около 130,25 евро. Цена на электроэнергию составляет 0,224 евро, среднегодовое потребление — 6975 кВтч.

Четвертое, пятое и шестое место заняли, соответственно, Финляндия (в среднем 1525 евро в год), Ирландия (1470 евро) и Бельгия (1306 евро).

В каких странах домовладельцы получают самые низкие счета за электроэнергию?

Согласно исследованию, самые низкие счета за электричество в Болгарии. Одно домохозяйство тратит на электричество в среднем 306 евро в год или около 25,50 евро в месяц. Кроме того, в Болгарии самая низкая цена на электроэнергию — кВтч стоит 0,096 евро.

На втором месте Венгрия, где одно домохозяйство потребляет электроэнергии в среднем на 370 евро в год. Ежемесячно выплачивается около 30,83 евро. Польша заняла третье место со средней стоимостью электроэнергии 390 евро, что означает 32,50 евро в месяц. Литва оказалась на четвертом месте (в среднем 499 евро в год), Эстония — на пятом (557 евро), а Латвия на шестом (639 евро — больше всего в странах Балтии).

В каких странах тратят большую часть своего годового дохода на счета за электричество?