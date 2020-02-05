Исполнительный директор EfTEN Capital Вильяр Аракас сказал, что не исключает варианта, что фонд выйдет на рынок жилой недвижимости, пишут “Деловые Ведомости”.
05.02.2020, 09:41
Глава EfTEN Capital не исключает выхода фонда на рынок жилья
“Думаю, что да, такое возможно. Жилая недвижимость всегда была для нас как банка, валяющаяся на улице под ногами. Мы просто решали ее не подбирать”, — говорит он.
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