Гостиницы Таллинна предлагают месячное проживание по цене аренды квартиры в Мустамяэ

Проживание в номере находящейся в центре Таллинна четырехзвездочной гостиницы Hestia Hotel Europa стоит 450 евро, но в отличие от съемной квартиры в Мустамяэ не надо платить за воду, электричество, вывоз мусора, интернет и отопление, а полотенца и постельное белье меняют три раза в месяц, при этом завтраки в стоимость не включены, но в номере есть мини-холодильник и чайник, так что при желании можно приготовить себе простой завтрак прямо в номере.

Открывшийся в августе Citybox Tallinn предлагает одноместный номер за 290 евро в месяц, можно взять и домашнее животное, а двухместный номер обойдется в 450 евро в месяц — предложением можно пользоваться до конца года: номер убирают раз в неделю, простыни надо стирать самостоятельно, но для этого имеются стиральная машина и сушилка, которые можно использовать без дополнительной оплаты, там же можно постирать свои вещи, а кроме того, можно пользоваться общей кухней, в которой есть холодильник, микроволновая печь, тостер, чайник и одноразовая посуда.

Находящаяся в центре города на Нарвском шоссе гостиница Radisson Park Inn сейчас предлагает четырехнедельное размещение в двухместном номере за 400 евро — предложением также можно воспользоваться до конца года: в цену входят коммунальные услуги и интернет, уборка номера и смена постельного белья раз в неделю, а также возможность пользоваться спортзалом.

В гостинице Go Hotel Shnelli на Балтийском вокзале также разработано предложение размещения на месяц за 450 евро, но оно действует только для учителей и учеников в течение всего учебного года.

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