При поддержке государства вскоре можно будет приводить в порядок построенные по типовым проектам многоквартирные дома, используя для этого подготовленные на заводе элементы, пишет rus.err.ee.
Государство запускает пилотный проект заводской реновации многоквартирных домов
Министерство экономики и коммуникаций и фонд Kredex готовят пилотный проект, создающий предпосылки для ускорения реконструкции многоквартирных домов и снижения ее стоимости.
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас напомнил, что в Эстонии полно многоквартирных домов, построенных в советское время по типовым проектам: “Многим из них необходима реконструкция. Так как они типовые, то разумно реновировать их похожим образом при помощи изготовленных на заводе утеплительных элементов”.
Разрабатываемое пособие позволит привести в порядок дома высотой до пяти этажей, построенные примерно по 20 типовым проектам: для них на заводе изготовят элементы крыши и наружных стен, включающие утепление, окна и систему вентиляции.
Подавать заявки на получение пособия смогут квартирные товарищества домов высотой до пяти этажей и построенные до 1993 года по типовому проекту (“хрущевки”, типовые проекты домов Мустамяэ, Ыйсмяэ, Ласнамяэ, Аннелинна), а ставка пособия составит 50% от стоимости работ.
Проект запустят осенью, о приеме заявок в фонде Kredex сообщат дополнительно.
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