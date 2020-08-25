Государство запускает пилотный проект заводской реновации многоквартирных домов

Министерство экономики и коммуникаций и фонд Kredex готовят пилотный проект, создающий предпосылки для ускорения реконструкции многоквартирных домов и снижения ее стоимости.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас напомнил, что в Эстонии полно многоквартирных домов, построенных в советское время по типовым проектам: “Многим из них необходима реконструкция. Так как они типовые, то разумно реновировать их похожим образом при помощи изготовленных на заводе утеплительных элементов”.

Разрабатываемое пособие позволит привести в порядок дома высотой до пяти этажей, построенные примерно по 20 типовым проектам: для них на заводе изготовят элементы крыши и наружных стен, включающие утепление, окна и систему вентиляции.

Подавать заявки на получение пособия смогут квартирные товарищества домов высотой до пяти этажей и построенные до 1993 года по типовому проекту (“хрущевки”, типовые проекты домов Мустамяэ, Ыйсмяэ, Ласнамяэ, Аннелинна), а ставка пособия составит 50% от стоимости работ.

Проект запустят осенью, о приеме заявок в фонде Kredex сообщат дополнительно.