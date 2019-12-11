По оценке экономиста Swedbank Марианны Рыбинской, доступность жилья в Таллинне за первые девять месяцев этого года несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку цены на таллиннские квартиры росли быстрее, чем нетто-зарплаты жителей столицы.
ГРАФИК | Доступность жилья в Таллинне в этом году ухудшилась. Цены росли быстрее зарплат!
Годовой темп роста средней цены за квадратный метр квартиры в Таллинне ускорился в третьем квартале до 7,9%, а нетто-зарплата жителей столицы была на 4,4% выше, чем годом ранее. За первые три квартала этого года средняя цена квадратного метра в Таллинне выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Однако рост чистой заработной платы в столице был более медленным — в первые три квартала средняя заработная плата увеличилась год к году на 4%, что в 2,5 раза медленнее, чем год назад. В прошлом году повышение чистой заработной платы на 10% было в значительной мере поддержано реформой подоходного налога, которая также значительно улучшила доступность жилья.
Соотношение средней цены квадратного метра квартир и нетто-зарплаты в Таллинне остается относительно стабильным уже в течение шести лет. В третьем квартале за один квадратный метр надо было отдать 1,6 нетто-зарплаты. Предварительные данные за октябрь и ноябрь говорят о том, что рост цен на квартиры ускорился, поэтому мы ожидаем, что в четвёртом квартале доступность жилья немного снизится.
В третьем квартале активность на таллиннском рынке жилой недвижимости восстановилась
Уверенность домохозяйств относительно покупки или строительства жилья повышается второй квартал подряд. На несколько более высокий спрос также указывает увеличение количества сделок в третьем квартале. После годового снижения активности количество сделок на рынке квартир в Таллинне выросло в третьем квартале на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это отчасти связано с более низкой сравнительной базой, поскольку во втором квартале прошлого года число квартирных сделок снизилось на 8%.
Однако за первые девять месяцев этого года количество сделок на рынке квартир в Таллинне осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Спрос по-прежнему поддерживается низкими процентными ставками, сильными финансами домохозяйств и ростом чувства уверенности в отношении покупки жилья в ближайшее время.
За три квартала этого года в Таллинне было сдано на 20% больше квартир, чем за аналогичный период прошлого года. После полуторагодового спада число разрешений на строительство снова начало расти, что должно поддержать будущий рост предложения. В течение трех кварталов этого года разрешений на строительство квартир было выдано на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, несколько большее предложение компенсирует увеличение спроса.
Из столиц стран Балтии доступность жилья улучшилась только в Вильнюсе
Согласно индексу Swedbank, доступность квартир улучшилась за первые девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только в Вильнюсе, где увеличение чистой заработной платы (14,5%) было в три раза быстрее, чем повышение цен на квартиры (5%).
Рост цен на квартиры был самым быстрым в Риге за первые девять месяцев этого года, где цены на квартиры выросли на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а чистая заработная плата увеличилась на 7%.
Среди балтийских столиц в третьем квартале жилье осталось самым доступным в Риге, где на долю домов советского периода приходится большая доля сделок, а доля новых квартир в сделках скромная.
Индекс доступности жилья Swedbank в Балтийских странах основан на домохозяйстве с доходом в 1,5 раза превышающим среднюю нетто-зарплату, которое планирует купить квартиру площадью 55 м². Под доступностью понимается ситуация, когда 30-летние выплаты по ипотечным кредитам на покупку недвижимости представляют 30% нетто-зарплаты домохозяйства при 15%-ном самофинансировании.
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