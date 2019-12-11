ГРАФИК | Доступность жилья в Таллинне в этом году ухудшилась. Цены росли быстрее зарплат!

Годовой темп роста средней цены за квадратный метр квартиры в Таллинне ускорился в третьем квартале до 7,9%, а нетто-зарплата жителей столицы была на 4,4% выше, чем годом ранее. За первые три квартала этого года средняя цена квадратного метра в Таллинне выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Однако рост чистой заработной платы в столице был более медленным — в первые три квартала средняя заработная плата увеличилась год к году на 4%, что в 2,5 раза медленнее, чем год назад. В прошлом году повышение чистой заработной платы на 10% было в значительной мере поддержано реформой подоходного налога, которая также значительно улучшила доступность жилья.

Соотношение средней цены квадратного метра квартир и нетто-зарплаты в Таллинне остается относительно стабильным уже в течение шести лет. В третьем квартале за один квадратный метр надо было отдать 1,6 нетто-зарплаты. Предварительные данные за октябрь и ноябрь говорят о том, что рост цен на квартиры ускорился, поэтому мы ожидаем, что в четвёртом квартале доступность жилья немного снизится.

В третьем квартале активность на таллиннском рынке жилой недвижимости восстановилась

Уверенность домохозяйств относительно покупки или строительства жилья повышается второй квартал подряд. На несколько более высокий спрос также указывает увеличение количества сделок в третьем квартале. После годового снижения активности количество сделок на рынке квартир в Таллинне выросло в третьем квартале на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это отчасти связано с более низкой сравнительной базой, поскольку во втором квартале прошлого года число квартирных сделок снизилось на 8%.