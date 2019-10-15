ГРАФИК | Ипотечные кредиты: на Украине процентная ставка в восемь раз больше, чем в Эстонии

Откладывать деньги на квартиру треть своей жизни — не самый популярный способ для приобретения жилья. На помощь приходят банки, у которых можно оформить кредит на жилье. Рассмотрим средние процентные ставки в разных странах и сравним их со средними зарплатами.

В Эстонии процентная ставка держится в диапазоне 2,5-2,7%. И это ставит ее в один ряд с такими успешными странами как Германия, Дания, Швеция, Финляндия и другими. Но это только касаемо процентной ставки на ипотечный кредит. Со средней зарплатой северные соседи и некоторые страны обошли нас в два раза. Чего не скажешь о Беларуси, России и Украине.