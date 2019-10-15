Накопить деньги на собственное жилье — такая проблема существует не только в Эстонии, но и в других странах. Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces подготовили сравнительный материал по странам Балтии и Европе. Каковы средние процентные ставки и сколько месяцев нужно копить в разных странах на квартиру стоимостью 50 тысяч евро? И почему не стоит радоваться маленькой процентной ставке?
ГРАФИК | Ипотечные кредиты: на Украине процентная ставка в восемь раз больше, чем в Эстонии
Откладывать деньги на квартиру треть своей жизни — не самый популярный способ для приобретения жилья. На помощь приходят банки, у которых можно оформить кредит на жилье. Рассмотрим средние процентные ставки в разных странах и сравним их со средними зарплатами.
В Эстонии процентная ставка держится в диапазоне 2,5-2,7%. И это ставит ее в один ряд с такими успешными странами как Германия, Дания, Швеция, Финляндия и другими. Но это только касаемо процентной ставки на ипотечный кредит. Со средней зарплатой северные соседи и некоторые страны обошли нас в два раза. Чего не скажешь о Беларуси, России и Украине.
Процентная ставка в Беларуси остановилась на отметке 13%, при том, что средняя зарплата в этой стране 403 евро. В России ставка равняется 9,8%, и по последним данным, банки собираются опустить ее ниже 9%.
Самым печальным опытом может поделиться Украина. Процентная ставка на ипотечный кредит составляет в среднем 21%. При том, что средняя зарплата тут составляет всего 322 евро.
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Что касается Латвии, то процентная ставка несущественно выше, чем в Эстонии — 2,9%, а вот в Литве она ниже — 2%.
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