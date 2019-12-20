ГРАФИК | Жизнь в Таллинне продолжает дорожать. Индекс жилищных цен вырос и в третьем квартале

По сравнению с третьим кварталом 2018 года цены на квартиры выросли на 7,9%, а цены на дома — на 8,8%. Цены на квартиры в Таллинне выросли на 8,9%, в граничащих с Таллинном регионах вместе с Тарту и Пярну — на 7,7%, а в остальных частях Эстонии — на 0,6%.

По сравнению с предыдущим кварталом цены на квартиры выросли на 1,8%, а цены на дома — на 4,1%.

Индекс жилищных цен демонстрирует изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделок при покупке жилья. Расчет индекса жилищных цен производится относительно квартир и домов.

Statistikaamet

Изменение индекса жилищных цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в третьем квартале 2019 года составило по сравнению с третьим кварталом прошлого года 7,7%, а в сравнении со вторым кварталом этого года изменение составило 1,9%.

Индекс жилищных цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.