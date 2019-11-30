Хорошее ли сейчас время для покупки недвижимости?

Неужели жители Эстонии, воодушевленные идеей покупки недвижимости, опять понабрали кредитов сверх меры и повторяется сценарий 2007 года? Конечно же, нет! При ближайшем рассмотрении, вместо сходства, скорее возникают сложности с тем, чтобы вообще найти что-то общее с 2007 годом. При сравнении объемов строительства следует иметь в виду, что изменились и покупатели, а также их покупательная способность. Начнем с самого важного отличия: теперь на рынке недвижимости покупателей больше. Хотя недвижимость и приобретают в любом возрасте, подавляющее большинство покупателей жилья всё же относится к весьма конкретной возрастной группе — это люди в возрасте около 30 лет или немного старше. Благодаря всплеску рождаемости времен поющей революции число людей в этом возрасте в последние годы достигло рекордно высокого уровня, значительно превысив уровень 2007 года.

Совсем другая сейчас и покупательная способность населения. Если в 2007 году средняя брутто-зарплата в Эстонии ограничивалась суммой чуть больше 700 евро, то в этом году она уже превышает 1400 евро. Таким образом, если в 2007 году за среднюю брутто-зарплату можно было купить только 0,6 м2 средней квартиры, то в этом году за среднюю брутто-зарплату можно купить даже больше одного квадратного метра. Аналогичным образом значительно снизилось соотношение долговой нагрузки домашних хозяйств к их доходам. Произошедшие изменения хорошо характеризуются коэффициентом сбережений домашних хозяйств — показатель того, какую долю своего дохода люди могут откладывать. В 2007 году коэффициент сбережений в Эстонии был отрицательным, т. е. за счет кредитов за год потреблялось больше, чем можно было заработать. На сегодняшний день коэффициент сбережения в Эстонии достиг уровня около 12% и превышает среднеевропейский уровень.

Недвижимость — надежная инвестиция?

Может ли будущее быть столь же светлым? Зависит от точки зрения. Хотя, на основании исследований конъюнктуры, в конце прошлого года люди стали более скептично относиться к покупке нового жилья, в последние кварталы интерес к приобретению лучшей жилплощади снова вырос. Оптимистичны и застройщики недвижимости. По сравнению с прошлым годом, если считать по квадратным метрам, количество выданных разрешений на строительство нового жилья увеличилось на 17%.