Хотите купить квартиру для сдачи в аренду? Стоит обратить внимание именно на эти районы Таллинна

Если целью покупки квартиры является ее дальнейшая прибыльная сдача в аренду, стоит также обратить внимание на различные районы Нымме, Ласнамяэ и Мустамяэ. Квартиры с наибольшей арендной производительностью в Нымме находятся в Лийва (8,8%) и Кивимяэ (8,7%), в Ласнамяэ — на Катлери (8,2%) и в Тондираба (8,2%), а в Мустамяэ — в Сяэсе (8,2%).

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, в различных районах Таллинна сегодня предлагают арендовать 680 квартир, 25 домов и 12 частей домов. В районах с лучшей арендной производительностью, впрочем, квартир сдают мало — всего 4 на Паэ и 9 в Ситси.

“Арендная производительность выше всего в районах, где квартиру можно купить недорого, но цену аренды установить на среднем или высоком уроне, поскольку квартир там сдают мало. В таких районах квартира не будет пустовать, поскольку выбор у арендаторов так или иначе небольшой”, — пояснила Таммеорг.