07.02.2020, 08:10

Хотите купить квартиру для сдачи в аренду? Стоит обратить внимание именно на эти районы Таллинна


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Koristustalgud Lasnamäel, kust leiti laip
Koristustalgud Lasnamäel, kust leiti laipFoto: Taavi Sepp

Выполненный порталом объявлений о недвижимости Kinnisvara24 анализ показывает, что квартиры с наибольшей ожидаемой производительностью в Эстонии расположены в Пыхья-Таллинне в Ситси, а также в Ласнамяэ на Паэ, где средняя годовая производительность превысила восемь процентов.

Если целью покупки квартиры является ее дальнейшая прибыльная сдача в аренду, стоит также обратить внимание на различные районы Нымме, Ласнамяэ и Мустамяэ. Квартиры с наибольшей арендной производительностью в Нымме находятся в Лийва (8,8%) и Кивимяэ (8,7%), в Ласнамяэ — на Катлери (8,2%) и в Тондираба (8,2%), а в Мустамяэ — в Сяэсе (8,2%).

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, в различных районах Таллинна сегодня предлагают арендовать 680 квартир, 25 домов и 12 частей домов. В районах с лучшей арендной производительностью, впрочем, квартир сдают мало — всего 4 на Паэ и 9 в Ситси.

“Арендная производительность выше всего в районах, где квартиру можно купить недорого, но цену аренды установить на среднем или высоком уроне, поскольку квартир там сдают мало. В таких районах квартира не будет пустовать, поскольку выбор у арендаторов так или иначе небольшой”, — пояснила Таммеорг.

При расчете арендной производительности годовой доход от аренды делят на цену квартиры. Анализ выполнен на основании цен предложения недвижимости и демонстрирует, прежде всего, прогнозируемую производительность. Фактическая арендная производительность зависит от конкретных цен сделок — в отношении более старых таллиннских квартир они могут оказаться на 20% ниже запрашиваемых в объявлениях цен. Для новых квартир такая разница меньше. Кроме того, на арендную производительность оказывают влияние административные и амортизационные расходы, экономические циклы и множество прочих факторов.

В отношении арендных квартир следует обращать внимание как на краткосрочную, так и на долгосрочную производительность, которые могут различаться от района к району. “Районы Ситси и Паэ развиваются — здесь можно приобрести квартиру по разумной цене и сразу же начать получать от нее арендный доход. Вместе с тем, например, в центре города, в Старом городе и Каламая квартиры стоят заметно больше, и не сразу способны продемонстрировать высокую арендную производительность, хотя в долгосрочной перспективе все же могут быть прибыльной инвестицией”, — добавила Таммеорг.

График демонстрирует ожидаемую арендную производительность в наиболее популярных таллиннских районах в процентах (с учетом активных объявлений на портале Kinnisvara24.ee).

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