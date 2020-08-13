Хотите продать свое жилье дороже? Поможет оценка недвижимости

При умении грамотно читать экспертные оценки недвижимости можно увидеть целый ряд намеков на то, как при помощи простых уловок и приемов можно сразу и достаточно быстро повысить ценность своей собственности.
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Руководитель службы оценки Pindi Kinnisvara Андрес Тедер сказал, что многие ошибочно считают экспертные оценки необходимыми лишь для получения банковского кредита, и для них важна лишь приведенная в экспертной оценке стоимость.
“На самом же деле, экспертная оценка для собственника или покупателя недвижимости является довольно полной шпаргалкой информации о том, в чем состоят плюсы и минусы конкретного объекта недвижимости, и как они влияют на стоимость собственности. Кроме того, она позволяет очень легко понять, каким образом можно начать повышать ценность объекта”, — сказал Тедер.
“Если квартира находится на первом этаже, то на третий ее, разумеется, не поднять. Но если же в экспертной оценке в качестве снижающего рыночную стоимость фактора указано, например, что подъезд грязный, то, возможно, пришла пора поднять этот вопрос на собрании квартирного товарищества”, — привел пример Тедер.
“То же можно сказать и о частных домах. Даже если вы просто посадите какой-нибудь правильно выбранный саженец в правильном месте, то в будущем это может привести к возникновению высоких насаждений, а невысокая живая изгородь между вами и соседним участком уже через пару лет создаст приватную атмосферу. Кроме того, даже небольшие, но важные ремонтные работы могут добавить ценности объекту”, — пояснил он.
Тедер добавил, что в экспертной оценке достаточно различных замечаний, позволяющих превратить вашу недвижимость в целостный и ухоженный объект. “Чем меньше недвижимость требует дополнительных работ, тем выше её ценность, поскольку целостность высоко ценят также и покупатели, подавляющее большинство которых желают приобрести все же собственность, которая находится в порядке, а не обязанность первым делом приступить к ее улучшению или ремонту”, — сказал Тедер.
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