Индекс недвижимости пока не отражает кризисной ситуации. На этот раз "фитиль" сектора недвижимости длиннее

В феврале индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, по корригированным сведениям составлял 1 643 евро/м². Если в феврале в индексированных городах было заключено 1 335 сделок с квартирной собственностью, то в марте их количество составило 1 235. Для сравнения: в марте 2019 года в индексированных городах были совершены 1 333 сделки с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что индекс пока еще не отражает кризисной ситуации. “Относительно того, что в ближайшие месяцы будет заключено меньше сделок, и по этой причине возникнет давление на цены, сомнений ни у кого не возникает. Однако неизвестными остаются пока масштабы и серьезность влияния кризиса, поскольку на этот раз “фитиль” сектора недвижимости оказался несколько длиннее, в связи с чем последствия пандемии начнут сказываться на нем с некоторой задержкой”, — добавил Сооман.

Если сопоставить с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2019 года, индекс расположен на 10 процентов ниже. По сравнению с самым низким за последние годы показателем индекса Pindi, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), нынешние цифры превышают его на 146 процентов.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра заключенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем пятнадцатилетней истории.

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