Индекс жилищных цен: на сколько подорожала недвижимость в прошлом году?

Цены на квартиры выросли во всех трех рассматриваемых регионах: в Таллинне выросли на 7,4%, в граничащих с Таллинном регионах вместе с Тарту и Пярну — на 6,4%, а в остальных частях Эстонии — на 4,9%.

Изменение индекса жилищных цен в сравнении с прошлым годом, 2006–2019

График: Департамент статистики

В четвертом квартале прошлого года изменение индекса жилищных цен составило по сравнению с третьим кварталом 2,9%, цены на квартиры выросли на 3,3% и цены на дома — на 1,9%.

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года изменение индекса жилищных цен составило 8,2%, цены на квартиры выросли на 9,2% и цены на дома — на 5,8%.

Индекс жилищных цен демонстрирует изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделок при покупке жилья. Расчет индекса жилищных цен производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в прошлом году повысился по сравнению со средним значением 2018 года на 5,4%.

В четвертом квартале 2019 года изменение индекса жилищных цен составило по сравнению с третьим кварталом 1,6% и в сравнении с четвертым кварталом 2018 года — 7,1%.

Индекс жилищных цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.

Годовое значение индекса рассчитывается как средний показатель по четырем кварталам.

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