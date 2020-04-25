Интерес к объявлениям о недвижимости поднялся до докризисного уровня. В чем причина?

По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Калева Роозивяли, активность рынка недвижимости значительно сократилась после объявления чрезвычайного положения, но уже в середине апреля восстановилась до докризисного уровня. “Если в начале марта в результате развития кризиса интерес покупателей сократился на целых 50% и пару недель находился на крайне низком уровне, то теперь интерес к покупкам стал постепенно восстанавливаться и на прошлой неделе объявления о недвижимости просматривали уже также часто, как до кризиса. Это показывает, что покупатели и арендаторы преодолели первоначальный шок и вновь интересуются недвижимостью”, — пояснил Роозивяли.

Статистика портала Kinnisvara24.ee показывает, что на неделе после объявления чрезвычайного положения (16-22 марта) объявления о недвижимости просматривали вполовину реже, чем обычно. На низком уровне интерес держался пару недель, после чего вновь начал расти, и на прошлой неделе, 13-19 апреля, число посетителей портала восстановилось до обычного уровня. “Очевидно это связано с тем, что люди опасаются инфляции в результате массивной денежной эмиссии и ищут выгодные предложения уже сегодня”, — пояснил Роозивяли.

Больше всего добавилось объявлений о сдаче квартир в аренду в Таллинне, Тарту и Пярну, но в наибольшей степени посетителей интересуют предложения о продаже загородных домов. Больше всего люди по-прежнему интересуются сельской недвижимостью в Харьюмаа, за которой по частоте просмотров следуют объявления из других крупнейших уездов — Тартумаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа. Меньше всего посетителей интересует недвижимость в Пылвамаа, Хийумаа и Валгамаа.

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