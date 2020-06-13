Интересный факт: при чрезвычайном положении в домах происходило в разы меньше аварий в системе водоснабжения

С января по апрель компания PZU зарегистрировала на 16% меньше случаев затопления, чем в тот же период 2018 года, и на 12% меньше, чем в прошлом году.

“В результате теплой зимы аварий в системе водоснабжения было меньше уже в феврале, поскольку трубы не замерзали и не лопались. В марте и особенно в апреле таких ущербов было меньше, поскольку люди находились дома — в ряде случаев именно это помогло избежать крупного ущерба”, — рассказал руководитель отдела имущественных ущербов PZU Урмас Саар.

Несколько примеров аварий в системе водоснабжения:

- Засорение канализации, в результате чего вода в квартире потекла через край кухонной раковины. Клиент был дома и немедленно приступил к ликвидации проблемы и осушению. Вода была сразу же перекрыта, чтобы соседи больше воды не потребляли и не смогли увеличить ущерб. Ущерб ограничился кухонным полом, замена которого обошлась более, чем в 1100 евро.

- В Таллинне в квартире выше сломался радиатор, и поскольку сосед из нижней квартиры был дома, он сразу же приступил к ликвидации последствий и сообщил товариществу о затоплении. Тем не менее, причиненный этой квартире ущерб превысил 3100 евро, а кроме того, были повреждены еще две квартиры.

- В Валга в квартире сломалась водопроводная труба, в результате чего пострадала квартира ниже. Поскольку причинивший ущерб жилец работал из домашнего офиса, он сразу же стал собирать воду и в его квартире ущерб оказался минимальным. В квартире ниже, однако, сумма ущерба составила около 3900 евро.

- В Нарва-Йыэсуу находящийся в квартире жилец заметил, что с потолка льется вода и немедленно сообщил об этом товариществу. Значительного ущерба удалось избежать.

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