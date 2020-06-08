Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус

Рынок аренды продемонстрировал, что поговорка “за деньги здоровье не купишь” крепко сидит в сознании собственников. Они стали отказывать в сдаче жилья по национальному признаку, боясь, что квартиранты вместе с платежами принесут им заразу. Подобный вывод содержится в работе доцента Калифорнийского университета в Дейвисе Дугласа Кэмпбелла в опубликованном Российской экономической школой (РЭШ) сборнике статей “Экономическая политика во времена COVID-19”.

Авторы исследования создали фиктивные профили путешественников на Airbnb под разными именами и разослали запросы на бронирование жилья случайным арендодателям. 87 процентов собственников ответили на запрос согласием людям из разных стран и городов, кроме Китая и других стран, столкнувшиеся с эпидемией. Например, из Уханя постояльца были готовы принять только 45 процентов арендодателей, а из Милана — 63 процента. Кэмпбелл отмечает, что вирус вынудил арендодателей переключиться на соотечественников, в то время как иностранцы все чаще сталкиваются с отказами.

Сама же Airbnb переживает суровые времена. Границы закрыты, да и внутри своих стран люди теперь перемещаются гораздо реже. Падение трафика вынудило топ-менеджмент компании уволить около 1,9 тысячи сотрудников, или четверть всего штата компании. Из-за эпидемии бизнес-модель уже поставлена на пересмотр — люди предпочтут больше отдыхать недалеко от своего дома.

Собственники, сдающие недвижимость через Airbnb, уже постепенно приспосабливаются к новой действительности — в крупных европейских городах квартиры, которые раньше предлагались через сервис в краткосрочную аренду, теперь сдаются на длительный срок, ведь туристов нет и пока не предвидится. Перейти на длительную аренду сервис сумел достаточно безболезненно, на Airbnb и раньше сдавались не только комнаты, но и целые квартиры. Так, в Дублине и Барселоне их количество составляет около 49 процентов от общего числа объявлений, в Лондоне (56 процентов), Мадриде (67,1 процента).

Голый расчет



Другая сторона коронавируса — экономический кризис. В настоящий момент в США около 40 миллионов семей испытывают проблемы с арендными платежами. Почти 10 процентов из них не смогли отдать деньги собственникам за апрель, ожидается, что майская статистика будет еще хуже. Количество безработных в стране растет и может достигнуть уровня, невиданного со времен Великой депрессии. Квартиранты имеют возможность воспользоваться единовременными выплатами в размере 1200 долларов, или доплатами в 600 долларов к пособиям по безработице, но тогда им не хватит денег на жизнь.