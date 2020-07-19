Инвестировать в жилье и заработать: цена покупки квартиры и доход от аренды в столицах стран Балтии и Украины

Самая высокая цена за квадратный метр — в Таллинне

Для расчета данных взяли квартиру с ремонтом площадью 120 кв.м. в центре города, посмотрели цену покупки одного кв.м., арендную плату и доход от аренды.

Так самым дорогим городом из 50 оказался Гонконг. Там стоимость 1 кв.м. составляет 25 115 евро. А самым дешевым оказался Дар-эс-Салам в Танзании — 615 евро.

Отдельно рассмотрим страны Балтии и Украину. Цены 1 кв.м. в квартире в центре города такие:

Эстония (Таллинн) — 3 477 евро;

Латвия (Рига) — 3 039 евро;

Литва (Вильнюс) — 2 357 евро;

Украина (Киев) — 3 060 евро.

Доход от аренды в Украине выше, чем в странах Балтии

По данным Global Property Guide, арендная плата за такую квартиру в Таллинне будет составлять 1 560 евро. В Риге — 1 132 евро, в Вильнюсе — 1 166 евро. А вот в Киеве цена больше — 2 550 евро.

Какой же валовый доход от сдачи в аренду?

Таллинн — 4,89%

Рига — 4,06%

Вильнюс — 5,39%

Киев — 9,09%

Как видим, в столице Украины доходность от аренды жилья почти в два раза выше, чем в Таллинне. И из всего списка 50 стран Киев попал на третью позицию, уступив Кингстону на Ямайке и Каиру в Египте.

В начале года цены на недвижимость выросли в Литве и Эстонии

Наиболее сильные рынки недвижимости в течение года (до 1 квартала 2020 года) включали: Португалию (+16,37%), Германию (+12%), Новую Зеландию (+10,87%), Румынию (+9,51%) и Польшу (+8,67%). Данные использовались с поправкой на инфляцию.

В списке уверенно растущих рынков жилья оказалась и Литва с 5,52%. Эстония сильно не отстает — у нее 4,32%. Латвия попала в список стабильных рынков, где цены на жилье выросли минимум на 0,83%.

А вот в Украине произошло падение цен на жилье. За год оно составило 2,74%.

Член правления эстонской компании RIA.сom Marketplaces, ведущей бизнес в Украине, говорит, что из-за пандемии рынок недвижимости в странах Балтии и в Украине пострадал больше всего в апреле, после введения карантинных мер. Впрочем, не все так плохо.

“Если сравнить май 2020 и 2019 годов, то количество сделок с квартирами за пятый месяц этого года больше всего сократилось в Риге — на 43%, в Таллинне и Вильнюсе — приблизительно на 37%. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — Например средняя цена за квадратный метр новых квартир с начала 2020 года в Таллинне выросла с 2 582 до 2 794 евро. Рост оказался самым значительным за последние пять лет. Также немного выросли цены на жилье и в Риге. Те, кто инвестировал в недвижимость, уже выиграли. По нашим исследованиям, рынок жилья будет восстанавливаться как минимум до осени. Конечно, из-за экономической ситуации где-то будут потери. Но какого-то ажиотажа мы наблюдать не будем, разве что небольшое увеличение покупательской активности в августе и сентябре”.