Инвестор рассказал, как купил квартиру по цене ниже рыночной

“В прошлом году я купил одну квартиру у человека, который был в долгах. Он же потом и стал в ней арендатором, — рассказывает Пяртель. — По сути, я вытащил человека из беды: ему уже судебный исполнитель стучался в дверь, и квартира ушла бы на аукцион. Я предложил ему более высокую цену, чем он бы получил на аукционе. Но эта цена все равно был ниже рыночной”.