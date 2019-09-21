21.09.2019, 16:48

Инвестор рассказал, как купил квартиру по цене ниже рыночной


Dekor
EST
Инвестор рассказал, как купил квартиру по цене ниже рыночной
Pixabay

Пеэтер Пяртель, занимающийся тренингами и инвестициями в недвижимость, рассказал радио Äripäev, как, по его мнению, можно купить квартиры по цене ниже рыночной, передают “Деловые Ведомости”.

“В прошлом году я купил одну квартиру у человека, который был в долгах. Он же потом и стал в ней арендатором, — рассказывает Пяртель. — По сути, я вытащил человека из беды: ему уже судебный исполнитель стучался в дверь, и квартира ушла бы на аукцион. Я предложил ему более высокую цену, чем он бы получил на аукционе. Но эта цена все равно был ниже рыночной”.

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